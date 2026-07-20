Argentina chưa sẵn sàng cho ngày không còn Messi

Thất bại trước Tây Ban Nha buộc Argentina đối diện câu hỏi họ đã trì hoãn nhiều năm: đội tuyển này sẽ chơi thế nào khi Lionel Messi rời đi.

Lionel Messi ra đi sẽ để lại khoảng trống lớn trong lối chơi và tinh thần của tuyển Argentina.

Lionel Messi cúi đầu rời sân MetLife (Mỹ) sau trận chung kết mà Argentina không tung ra nổi một cú dứt điểm trong 120 phút. Đó có thể là hình ảnh cuối cùng của anh tại World Cup, đồng thời phơi bày vấn đề lớn nhất của đội bóng do Lionel Scaloni dẫn dắt.

Argentina chuẩn bị rất nhiều phương án để hỗ trợ Messi, nhưng chưa thực sự chuẩn bị cho ngày không còn anh.

Trong gần một thập niên, hệ thống của Scaloni được xây dựng để phát huy tối đa phẩm chất của số 10. Các tiền vệ hoạt động bền bỉ nhằm bù đắp phần việc phòng ngự, những cầu thủ tấn công di chuyển để mở khoảng trống, còn toàn đội chấp nhận điều chỉnh vai trò nhằm trao cho Messi quyền tự do lớn nhất.

Công thức ấy đưa Argentina đến chức vô địch Copa America, World Cup 2022 và thêm một trận chung kết thế giới. Tuy nhiên, khi Tây Ban Nha khóa chặt Messi, điểm tựa lớn nhất cũng trở thành giới hạn của họ.

Argentina không chỉ mất người tạo ra khác biệt. Họ gần như mất luôn cách chơi.

Một hệ thống không có phương án B

Tây Ban Nha không cần cử riêng một cầu thủ bám theo Messi. Đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát những khoảng trống xung quanh anh, duy trì cự ly chặt giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự, đồng thời giữ bóng đủ lâu để đẩy Argentina về phần sân nhà.

Messi nhiều lần lùi sâu tìm bóng, nhưng mỗi bước chân của anh về phía tuyến giữa lại khiến hàng công thiếu một người ở khu vực nguy hiểm. Julian Alvarez phải di chuyển rộng và tham gia pressing.

Argentina vì thế rơi vào vòng luẩn quẩn. Messi phải lùi xuống để giúp đội thoát pressing, nhưng càng lùi sâu, anh càng ở xa khung thành. Khi đội trưởng không thể xuất hiện thường xuyên trong một phần ba cuối sân, Argentina cũng không còn ai đủ khả năng tung ra đường chuyền quyết định.

Mỗi khi đội bóng bế tắc, Scaloni thường chờ Messi tạo ra một pha rê bóng, một đường chuyền hoặc một tình huống cố định.

Trận chung kết chỉ làm rõ điều từng bị che lấp bởi những khoảnh khắc xuất thần trước đó. Mỗi khi đội bóng bế tắc, Scaloni thường chờ Messi tạo ra một pha rê bóng, một đường chuyền hoặc một tình huống cố định. Đó là lựa chọn dễ hiểu khi sở hữu cầu thủ xuất chúng nhất thế hệ, nhưng không thể là nền móng cho tương lai.

Argentina cũng không thể giải quyết vấn đề bằng cách tìm một “Messi mới”. Không cầu thủ nào có thể lập tức thay thế khả năng ghi bàn, kiến tạo, kiểm soát nhịp độ và đọc trận đấu mà số 10 đã duy trì suốt hai thập niên.

Bài toán thực sự là xây dựng một Argentina mới.

Đội tuyển ấy phải tạo ra cơ hội bằng cấu trúc thay vì chờ cảm hứng cá nhân. Họ cần những cầu thủ chạy cánh có thể thắng trong các tình huống một đối một, những hậu vệ biên đủ sức tạo chiều rộng và một tuyến giữa chủ động kiểm soát trận đấu mà không cần Messi liên tục lùi về nhận bóng.

Alvarez và Lautaro có thể trở thành nền tảng của hàng công, nhưng cả hai đều quen thi đấu bên cạnh hoặc phía trên Messi. Khi số 10 rời đi, Scaloni phải xác định ai đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo, cách kết hợp hai tiền đạo và cấu trúc nào đủ cân bằng để phát huy điểm mạnh của họ.

Khác biệt giữa hai đội trong trận chung kết nằm ở đó. Tây Ban Nha vẫn vận hành trơn tru khi Pedri ngồi dự bị hoặc Lamine Yamal không có nhiều khoảng trống. Argentina lại gần như ngừng hoạt động khi Messi bị tách khỏi trận đấu.

Nhà vô địch dựa vào một hệ thống có thể bảo vệ từng cá nhân. Argentina vẫn dựa vào một cá nhân để cứu cả hệ thống.

Cuộc chuyển giao không chỉ có Messi

Khoảng trống phía sau Messi càng đáng ngại bởi Argentina không chỉ sắp mất đội trưởng. Bộ khung tạo nên giai đoạn thành công nhất của đội tuyển trong nhiều thập niên cũng đã đi đến cuối chu kỳ.

Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul và Leandro Paredes đều không còn ở độ tuổi sung sức nhất. Đến World Cup 2030, Emiliano Martinez sẽ bước sang tuổi 37, trong khi Lautaro Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister đều đã ngoài 30.

Tuổi tác không đồng nghĩa tất cả sẽ cùng rời đội tuyển. Tuy nhiên, Argentina có thể phải thay đổi nhiều mắt xích trong thời gian ngắn, từ những trụ cột trên sân đến các thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Scaloni có thể rời tuyển Argentina.

Scaloni từng thành công khi biến một đội hình không hoàn hảo thành tập thể đặc biệt gắn kết. Argentina không phải đội giàu kỹ thuật nhất, nhưng họ chiến thắng nhờ sức chịu đựng, tinh thần chiến đấu và niềm tin gần như tuyệt đối giữa các cầu thủ.

Messi là trung tâm của sự gắn kết ấy. De Paul chạy không biết mệt để hỗ trợ anh. Alvarez pressing thay phần việc đội trưởng không còn đủ thể lực đảm nhận. Các tiền vệ giữ vị trí để Messi tự do di chuyển, trong khi hàng thủ sẵn sàng bảo vệ số 10 cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Khi Messi rời đi, Argentina không chỉ mất cầu thủ sáng tạo nhất. Họ còn mất điểm tựa khiến những người xung quanh sẵn sàng hy sinh.

Tương lai của Scaloni vì thế cũng trở thành câu hỏi. Ông đã gắn nhiệm kỳ của mình với Messi, giúp đội trưởng hoàn thiện sự nghiệp quốc tế và đưa Argentina trở lại đỉnh thế giới. Sau một hành trình dài, việc tìm lại năng lượng để bắt đầu cuộc tái thiết hoàn toàn mới không phải nhiệm vụ đơn giản.

Liên đoàn Bóng đá Argentina có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Scaloni hoặc lựa chọn một HLV khác để tạo ra bước ngoặt. Dù quyết định thế nào, cuộc chuyển giao không thể chỉ dừng ở việc thay vài cái tên trong danh sách triệu tập. Argentina cần một bản sắc mới.

Bóng đá nước này từ lâu quen đặt số phận vào một số 10. Từ Diego Maradona đến Messi, những thời kỳ thành công nhất đều gắn với một thiên tài có thể đưa cả tập thể lên tầm cao hơn. Nhưng không nền bóng đá nào có thể liên tục sản sinh những cầu thủ như vậy.

Càng cố tìm người kế vị Messi, Argentina càng dễ đẩy thế hệ tiếp theo vào áp lực không cần thiết. Hướng đi hợp lý hơn là tạo ra một đội bóng không cần bất kỳ ai phải trở thành Messi.

Thất bại trước Tây Ban Nha không làm giảm giá trị của thế hệ hiện tại. Họ chấm dứt nhiều năm chờ đợi, đưa Argentina trở lại đỉnh thế giới và trao cho Messi những danh hiệu từng còn thiếu.

Tuy nhiên, mọi chu kỳ đều có điểm dừng. Tại MetLife, Argentina không chỉ mất chức vô địch. Họ lần đầu nhìn rõ tương lai không còn Messi và nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng bước vào đó.