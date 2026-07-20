Sao Argentina chê bai Rodri

Sau khi Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026, Nicolas Otamendi và Rodri đã "lời qua tiếng lại" ngay trên sân.

Màn tranh cãi giữa Nicolas Otamendi và Rodri.

Sau trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, Otamendi đã có màn khẩu chiến gay gắt với tiền vệ Rodri ngay trên sân. Camera ghi lại cận cảnh hậu vệ bên phía đại diện Nam Mỹ chỉ trích dữ dội đối phương vì những phát ngôn gây áp lực lên trọng tài

Anh dùng những lời lẽ nặng nề nhắm thẳng vào Rodri và Aymeric Laporte: "Nói ít đi thôi, đồ ngốc, vì các cậu đã dành cả tuần trước chỉ để khóc lóc. Cậu và Laporte, cả hai người. Không được làm như vậy. Các cậu cứ luôn miệng kêu ca về trọng tài".

Trước sự giận dữ của cựu cầu thủ Manchester City, Rodri cố gắng giữ bình tĩnh và phản hồi: "Tôi vẫn tôn trọng anh". Tuy nhiên, trung vệ này lập tức đáp trả quyết liệt: "Nhưng cậu không được phép nói trước, hiểu chưa? Cậu không thấy Laporte đã nói gì suốt tuần này à?". Tuyển thủ Tây Ban Nha sau đó chỉ biết ngỡ ngàng đáp lại: "Tôi đã nói gì cơ chứ?".

Nguyên nhân của vụ tranh cãi có thể xuất phát từ những phát biểu của Rodri và Laporte nhắm vào trọng tài cách đây ít ngày, khi cả hai cho rằng các vị vua áo đen nên làm việc thật công tâm. Cuộc khẩu chiến hiện trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá quốc tế sau lễ trao giải World Cup 2026.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.