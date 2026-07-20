Sao Argentina chê bai Rodri

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Màn tranh cãi giữa Nicolas Otamendi và Rodri.
Sau trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, Otamendi đã có màn khẩu chiến gay gắt với tiền vệ Rodri ngay trên sân. Camera ghi lại cận cảnh hậu vệ bên phía đại diện Nam Mỹ chỉ trích dữ dội đối phương vì những phát ngôn gây áp lực lên trọng tài
Nguyên nhân của vụ tranh cãi có thể xuất phát từ những phát biểu của Rodri và Laporte nhắm vào trọng tài cách đây ít ngày, khi cả hai cho rằng các vị vua áo đen nên làm việc thật công tâm. Cuộc khẩu chiến hiện trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá quốc tế sau lễ trao giải World Cup 2026.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.