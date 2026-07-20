Vì sao Argentina không có cú sút nào trong 90 phút?

Argentina bị Tây Ban Nha bóp nghẹt đến mức không tung ra nổi cú sút nào trong 90 phút chính thức.

Messi bị cô lập khi Argentina không thể đưa bóng vượt qua tuyến giữa Tây Ban Nha.

Một đội bóng vào chung kết World Cup với Lionel Messi, Julian Alvarez và dàn tiền vệ giàu kinh nghiệm nhưng không thể thực hiện nổi một pha dứt điểm là điều khó tin. Tuy nhiên, con số ấy phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân: Argentina phòng ngự thành công, nhưng gần như từ bỏ khả năng tổ chức tấn công.

Tây Ban Nha không tạo ra thế trận áp đảo theo cách dồn đối thủ vào vòng cấm và liên tục bắn phá. Họ chỉ cần giữ bóng chắc chắn, kiểm soát vị trí và buộc Argentina phải chạy theo. Trận đấu vì thế diễn ra chậm, ít cơ hội, nhưng quyền chủ động gần như hoàn toàn thuộc về đội bóng của Luis de la Fuente.

Trong hiệp một, Tây Ban Nha cầm bóng 65% và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, so với 80% của Argentina. Họ cũng thực hiện cả ba cú sút của hiệp đấu. Đây là lần đầu Argentina không có pha dứt điểm nào trong hiệp một một trận World Cup kể từ khi dữ liệu chi tiết được ghi nhận năm 1966.

Kế hoạch an toàn khiến Messi bị cô lập

Argentina bước vào trận đấu với ý định rõ ràng: không để Tây Ban Nha đánh thẳng vào trung lộ và hạn chế ảnh hưởng của Rodri. Julian Alvarez thường xuyên áp sát tiền vệ Man City, trong khi Alexis Mac Allister sẵn sàng lao lên hỗ trợ mỗi khi bóng được đưa tới khu vực của cầu thủ này.

Rodri cùng hàng tiền vệ Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm.

Cách bố trí ấy giúp Argentina duy trì quân số ở giữa sân, nhưng không làm Tây Ban Nha mất quyền kiểm soát. Hai trung vệ Tây Ban Nha chủ động tách rộng, Rodri lùi xuống nhận bóng, tạo ra thế ba đấu hai trước lớp pressing đầu tiên. Argentina phải lựa chọn giữa việc dâng cao và để lộ khoảng trống phía sau, hoặc lùi xuống và chấp nhận để đối thủ giữ bóng.

Họ chọn phương án thứ hai.

Vấn đề xuất hiện ngay khi Argentina giành lại bóng. Thay vì phối hợp qua tuyến giữa, các hậu vệ thường tìm đường chuyền dài ra phía sau hàng thủ Tây Ban Nha. Đây là cách giảm nguy cơ mất bóng gần khung thành, đồng thời tránh phải đối đầu trực tiếp với khả năng phản pressing của đối thủ.

Nhưng những đường chuyền ấy thiếu độ chính xác và gần như không có người hỗ trợ. Alvarez phải tranh chấp với hai trung vệ, còn Messi đứng quá xa điểm bóng rơi. Argentina thoát được sức ép trước mắt nhưng lập tức trao lại quyền kiểm soát cho Tây Ban Nha.

Messi chỉ có 15 lần chạm bóng trong hiệp một và khoảng 20 lần cho tới cuối thời gian thi đấu chính thức. Anh phải lùi sâu để tìm bóng, nhưng càng lùi, thủ quân Argentina càng xa khung thành. Khi Messi ở giữa sân, Alvarez đơn độc phía trên. Khi Messi dâng cao, Argentina lại không có người đủ khả năng đưa bóng đến vị trí của anh.

Đó là vòng luẩn quẩn Argentina không thể phá vỡ.

Nico Gonzalez được sử dụng để tăng tốc độ và khả năng chạy phía sau hàng thủ, nhưng cầu thủ này không tạo được ảnh hưởng. Anh rời sân ngay sau hiệp một để nhường chỗ cho Leandro Paredes. Sự thay đổi giúp Argentina có thêm một người giữ bóng ở giữa sân, nhưng không giải quyết được vấn đề quan trọng nhất: họ vẫn thiếu một cầu nối giữa tuyến dưới và hàng công.

Hai hậu vệ biên cũng gần như không thể dâng cao. Khi có bóng, Argentina không tạo được các pha chồng biên để kéo giãn đội hình Tây Ban Nha.

Khi mất bóng, Argentina lập tức phải lùi xuống theo kèm các cầu thủ chạy cánh đối phương. Không có chiều rộng, Argentina buộc phải tấn công vào trung lộ, nơi Rodri và các đồng đội đã kiểm soát chặt chẽ.

Tây Ban Nha thắng cuộc chiến không gian

Điểm đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Tây Ban Nha không nằm ở số cú sút, mà ở khả năng ngăn đối phương tiến gần khung thành.

Mỗi khi Argentina phá được lớp pressing đầu tiên, Rodri thường xuất hiện đúng vị trí để thu hồi bóng hai. Các trung vệ Tây Ban Nha cũng không lùi quá sâu, nhờ đó khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến giữa luôn được giữ ở mức hẹp. Messi hiếm khi có cơ hội nhận bóng rồi quay mặt về phía khung thành.

Đến gần cuối 90 phút, Tây Ban Nha có 22 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, còn Argentina chỉ có một. Thống kê ấy cho thấy nhà đương kim vô địch không chỉ thiếu cú sút. Họ gần như không đưa được bóng tới khu vực có thể dứt điểm.

Tây Ban Nha cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng trong phần lớn trận đấu. Họ chuyền bóng an toàn, đôi lúc quá chậm và thiếu những pha tăng tốc cần thiết ở một phần ba cuối sân. Tuy nhiên, sự thận trọng của Tây Ban Nha vẫn khác Argentina ở một điểm căn bản: họ kiểm soát trận đấu bằng quả bóng, còn Argentina kiểm soát bằng cách lùi sâu.

Khi Pedri, Ferran Torres, Nico Williams và Mikel Merino lần lượt được tung vào sân, Tây Ban Nha bắt đầu chơi nhanh hơn và đưa thêm người vào vùng cấm. Ngược lại, những điều chỉnh của Scaloni vẫn chủ yếu phục vụ việc giữ cấu trúc. Giuliano Simeone thay Rodrigo De Paul, còn Facundo Medina vào sân khi Cristian Romero không thể tiếp tục thi đấu.

Messi không có nhiều bóng để chơi ở trận chung kết.

Argentina không bổ sung thêm một tiền đạo để chia sẻ áp lực với Alvarez. Lautaro Martinez vẫn ngồi ngoài trong thời gian thi đấu chính thức, dù đội bóng Nam Mỹ chưa có nổi một cú sút.

Có thể hiểu cho sự thận trọng ấy. Tỷ số vẫn là 0-0 và Argentina đã nhiều lần chứng minh họ có thể sống sót trong những trận đấu khắc nghiệt. Chỉ cần một khoảnh khắc của Messi, một tình huống cố định hoặc sai lầm từ đối phương, toàn bộ kế hoạch có thể được xem là thành công.

Nhưng khi sự an toàn kéo dài suốt 90 phút, nó không còn là lựa chọn nhất thời. Nó trở thành giới hạn. Bằng chứng là Tây Ban Nha có bàn thắng do công Ferran Torres ở phút 106 của hiệp phụ.

Argentina từng ngược dòng trước Anh nhờ dồn đội hình lên, tạo sức ép và đặt Messi vào khu vực có thể quyết định trận đấu. Trước Tây Ban Nha, họ không thể tái hiện điều đó bởi đối thủ giữ bóng tốt hơn, có cấu trúc chặt hơn và không tự lùi xuống bảo vệ tỷ số.

Không có cú sút nào trong 90 phút vì thế không đơn thuần là câu chuyện về một hàng công chơi tệ. Đó là kết quả của sự chênh lệch trong khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát không gian và lựa chọn rủi ro.

Tây Ban Nha khiến Argentina không thể chơi bóng. Nhưng chính Argentina cũng góp phần đẩy mình vào thế bị động khi đặt quá nhiều niềm tin vào phòng ngự và chờ đợi một khoảnh khắc chưa bao giờ xuất hiện.