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Thể thao World Cup 2026

Sân MetLife vẫn là 'địa ngục' với Messi

  • Thứ hai, 20/7/2026 05:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) một lần nữa chứng kiến Lionel Messi thất bại trong một trận chung kết cùng tuyển Argentina.

Sân MetLife vẫn bị xem là "địa ngục" với Messi. Ảnh: Reuters.

10 năm trước, chính tại địa điểm này, Messi từng trải qua một trong những thời khắc đau đớn nhất sự nghiệp. Sau khi Argentina để thua Chile trên loạt luân lưu ở trận chung kết Copa America Centenario 2016, siêu sao sinh năm 1987 gục ngã và bật khóc ngay trên sân trước khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Dù sau đó thay đổi quyết định để trở lại cống hiến, ký ức buồn tại MetLife vẫn luôn là dấu mốc khó quên với chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Một thập kỷ sau, số phận dường như lại trêu ngươi Messi. Trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương nhưng bất lực trước lối chơi chặt chẽ của Tây Ban Nha. Đội bóng Nam Mỹ nhận thất bại 0-1, qua đó nhìn đối thủ bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

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Messi và đồng đội lại ôm hận ở sân MetLife. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng khi Messi vẫn chưa thể “phá dớp” tại MetLife. Một bộ phận người hâm mộ còn cho rằng sân đấu này không khác gì “địa ngục” với Messi và đồng đội.

Ở trận vừa qua, Messi thi đấu trọn vẹn 120 phút nhưng không thể tạo khác biệt. Hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Tây Ban Nha liên tục phong tỏa mọi khoảng trống, khiến đội trưởng Argentina gần như không có nhiều cơ hội phát huy khả năng sáng tạo hay tạo ra những pha bóng quyết định.

Khép lại World Cup 2026 với vị trí á quân, Messi thêm một lần rời sân MetLife trong nỗi buồn. Sau 10 năm, sân đấu từng chứng kiến anh tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia nay lại trở thành nơi ghi dấu thêm một ký ức cay đắng khác trong sự nghiệp lẫy lừng của huyền thoại bóng đá Argentina.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.

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Duy Luân

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