Thẻ đỏ bị chê dại dột của Enzo Fernandez

Tiền vệ Enzo Fernandez trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha rạng sáng 20/7.

Fernandez bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 90+3 khi Fernandez lao vào tranh chấp với trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Tây Ban Nha nhưng vào bóng chậm hơn một nhịp. Cú va chạm khiến trung vệ của Barcelona bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống sân, tạo nên tình huống khiến cả khán đài lẫn các cầu thủ hai đội bàng hoàng.

Trọng tài Slavko Vincic không mất nhiều thời gian để rút thẻ vàng thứ hai dành cho Fernandez. Trước đó chỉ 11 phút, tiền vệ của Chelsea đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.

Dù liên tục phân trần, tuyển thủ Argentina vẫn phải rời sân, trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử bị đuổi khỏi sân ở một trận chung kết World Cup.

Fernandez phạm lỗi với Cubarsi. Ảnh: Reuters.

Bình luận trên BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer bày tỏ sự thất vọng. Ông nói: "Fernandez có thể vừa khiến đội tuyển của mình phải trả giá cực đắt. Cậu ấy nhận một thẻ vàng vì một điều ngớ ngẩn, đó là cãi lại trọng tài. Khi mang một thẻ vàng, bạn không thể thực hiện một pha bóng như thế. Thật quá ngớ ngẩn. Sao lại có thể dại dột đến vậy?".

Chỉ ít ngày trước, Fernandez còn được ca ngợi là người hùng với cú sút xa giúp Argentina gỡ hòa trước tuyển Anh ở bán kết, mở ra màn ngược dòng thắng 2-1 để giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, màn trình diễn đáng quên ở chung kết đã phủ bóng lên những đóng góp trước đó của anh. Sự bực tức của Fernandez còn tiếp diễn sau khi rời sân. Trên đường vào đường hầm, tiền vệ 25 tuổi đá mạnh vào chiếc micro đặt sát đường biên, khép lại một đêm ác mộng của cá nhân anh ở trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.