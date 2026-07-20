Rooney mắng hành động 'tuyệt vọng' của Messi

Wayne Rooney lên tiếng chỉ trích gay gắt Lionel Messi sau nỗ lực tìm cách khiến Marc Cucurella nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2026.

Tình huống Lionel Messi mách trọng tài đuổi Marc Cucurella bị chê dữ dội.

Theo BBC, cựu tiền đạo Manchester United chia sẻ thẳng thắn về tình huống ngôi sao mang áo số 10 cố gắng khiến Tây Ban Nha mất người: "Argentina thường chơi như vậy, nhưng điều chúng ta muốn thấy là tinh thần thể thao. Thật buồn khi thấy Messi làm điều đó".

Vụ việc bắt nguồn từ tình huống hỗn loạn cuối hiệp hai, sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ khiến đại diện Nam Mỹ chỉ còn 10 người. Trong lúc xô xát, Cucurella đưa tay che miệng khi nói chuyện với Messi.

Ngay lập tức, thủ quân Argentina vẫy tay ra hiệu cho trọng tài yêu cầu truất quyền thi đấu của hậu vệ đối phương. Theo quy định của FIFA tại giải đấu năm nay, cầu thủ sẽ bị đuổi nếu che miệng trong các tình huống đối đầu trực diện nhằm ngăn cản việc đọc khẩu hình.

Dù quy định kể trên từng khiến một vài cầu thủ bị đuổi ở vòng ngoài, trong tình huống này, cả trọng tài chính lẫn VAR đều từ chối can thiệp vì xác định Cucurella không có hành vi khiêu khích.

Cựu cầu thủ Manchester City, Micah Richards cũng bày tỏ sự phản đối với nỗ lực của Messi khi nhấn mạnh rằng không ai muốn thấy một cầu thủ bị đuổi trong trận chung kết World Cup chỉ bởi lý do như vậy.

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