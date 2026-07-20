Phản ứng của Messi khi Argentina thủng lưới

Sáng 20/7, Lionel Messi chết lặng khi chứng kiến Ferran Torres xé lưới Argentina trong hiệp phụ thứ 2 trận chung kết World Cup 2026.

Messi thất thần với bàn thua của Argentina.

Bước ngoặt của trận chung kết đến ở phút 107 trên sân MetLife. Từ một pha triển khai tấn công bên cánh phải, Nico Williams bật cao đánh đầu làm tường chuẩn xác, tạo điều kiện để Ferran Torres băng lên dứt điểm một chạm đầy uy lực.

Cú sút đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, không cho thủ môn Emiliano Martinez bất kỳ cơ hội cản phá nào. Sau hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước đó, người gác đền Argentina đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tây Ban Nha. Trước khi có bàn mở tỷ số, "La Roja" hoàn toàn áp đảo về thế trận, liên tục ép sân và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Sau nhiều lần bỏ lỡ, Torres mang về bàn thắng quý như vàng bằng cú dứt điểm thứ 20 của đội bóng xứ bò tót kể từ đầu trận.

Trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ òa ăn mừng, máy quay truyền hình lập tức hướng về Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đứng lặng người cùng ánh mắt thất thần khi chứng kiến đội nhà thủng lưới.

Bàn thua cũng đẩy Argentina vào tình thế khó khăn. Chỉ còn hơn 10 phút của hiệp phụ thứ hai, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni buộc phải dồn toàn lực tấn công nếu muốn níu giữ hy vọng bảo vệ chức vô địch thế giới.