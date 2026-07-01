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Thể thao World Cup 2026

Messi, Yamal cùng nhau lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 02:57 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Rạng sáng 20/7, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha chứng kiến màn đối đầu đặc biệt giữa Lionel Messi cùng Lamine Yamal.

Messi và Yamal tạo nên câu chuyện thú vị tại chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi và Lamine Yamal viết nên một trang sử mới khi cùng xuất hiện trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại sân MetLife, New Jersey (Mỹ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai cầu thủ đá chính ở trận tranh chức vô địch có khoảng cách tuổi tác vượt quá 20 năm.

Messi bước vào trận chung kết ở cột mốc 39 tuổi 26 ngày. Siêu sao Argentina trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu ở một trận chung kết World Cup. Người đang giữ kỷ lục là thủ môn huyền thoại Dino Zoff của Italy, khi ông ra sân ở trận chung kết năm 1982 lúc 40 tuổi 133 ngày.

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal đại diện cho thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới. Tiền đạo Tây Ban Nha mới 19 tuổi 7 ngày nhưng đã góp mặt trong trận đấu thứ 8 tại một kỳ World Cup. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục trước đó của Kylian Mbappe, người từng giữ danh hiệu cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu nhiều trận nhất trong một kỳ World Cup.

Sự khác biệt về tuổi tác biến cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal trở thành câu chuyện biểu tượng của trận chung kết. Một bên là cầu thủ từng chinh phục mọi đỉnh cao, đang chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Bên còn lại là tài năng trẻ được kỳ vọng trở thành gương mặt dẫn đầu bóng đá thế giới trong tương lai.

Messi đang hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp cùng Argentina, trong khi Yamal đứng trước cơ hội đưa Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

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Đào Trần

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