Áo đấu chưa từng có của Messi ở chung kết World Cup

Tuyển Argentina sẽ ra sân với bộ trang phục mang nhiều chi tiết độc quyền, trong đó áo đấu của Lionel Messi và Emiliano Martinez sở hữu những dấu ấn chưa từng xuất hiện.

D ò n g c h ữ d à n h r i ê n g c h o t r ậ n c h u n g k ế t t r ê n á o c ủ a M e s s i v à c á c đ ồ n g đ ộ i . Ả n h :

Trước cuộc chạm trán Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7 tại sân MetLife (Mỹ), Liên đoàn Bóng đá Argentina đã hoàn tất khâu chuẩn bị trang phục thi đấu với nhiều chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, đây sẽ là lần cuối đội bóng Nam Mỹ khoác lên mình chiếc áo chỉ có ba ngôi sao phía trên quốc huy.

Theo quy định của FIFA, Argentina sẽ mặc áo sân nhà truyền thống kết hợp quần và tất màu trắng, giống những trận gặp Algeria, Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ trước đó. Trong khi đó, các thủ môn sẽ sử dụng bộ trang phục màu xanh lá cây.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở dòng chữ về thông tin trận chung kết được in ngay dưới quốc huy. Trên áo của các tuyển thủ sẽ xuất hiện dòng chữ "Spain vs Argentina, 19 July 2026, New York New Jersey", đánh dấu thời gian và địa điểm trận đấu cuối cùng của hành trình World Cup (theo giờ Mỹ).

Chiếc áo của Messi vẫn có những huy hiệu đặc biệt dành riêng cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Instagram Argentina.

Bên cạnh đó, tay áo trái sẽ mang thông điệp "Football Unites the World" (Bóng đá đoàn kết thế giới), khẩu hiệu từng được FIFA sử dụng tại World Cup 2022. Ngực phải là logo World Cup 2026 trên nền vàng, còn giữa ngực vẫn là huy hiệu dành cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Đặc biệt, chỉ riêng áo đấu của Lionel Messi được gắn phù hiệu "Legacy" nhằm tôn vinh sáu kỳ World Cup anh góp mặt, cùng huy hiệu kỷ niệm hai danh hiệu Quả bóng vàng World Cup vào các năm 2014 và 2022.

Trong khi đó, thủ thành Emiliano Martinez sở hữu phù hiệu riêng để ghi dấu danh hiệu Găng tay vàng giành được tại World Cup 2022.

Những chi tiết đặc biệt trên trang phục càng làm nổi bật ý nghĩa của trận chung kết tại New Jersey, nơi Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương và viết tiếp một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.