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Thể thao

Một cầu thủ vừa dự World Cup 2026 đến V.League?

  • Chủ nhật, 19/7/2026 19:24 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Theo hình ảnh được đăng tải trên trang chủ đội bóng, tuyển thủ Iraq từng ra sân tại World Cup 2026, Frans Putros, đang khoác áo và tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội.

Theo hình ảnh xuất hiện trên trang chủ CLB Công an Hà Nội, Frans Putros xuất hiện trong trang phục tập luyện của đội bóng ngành công an. Cầu thủ 33 tuổi góp mặt tại buổi tập chiều 19/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, nơi đóng quân của CLB Công an Hà Nội.

Hiện tại, đương kim vô địch V.League chưa chính thức công bố thương vụ này.

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Putros là cầu thủ đằng sau bên phải trong khung hình. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Tại bảng I World Cup 2026, Putros đá chính và chơi trọn vẹn trong trận tuyển Iraq thua Senegal 0-5 ngày 27/6. Đây cũng là lần ra sân duy nhất của tuyển thủ Iraq ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Putros (áo xanh bên phải) đối đầu với Sadio Mane (áo trắng bên trái) tại World Cup hè này. Ảnh: Getty.

Putros cao 1,81 m, nặng 77 kg, có thể thi đấu ở các vị trí trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự. Anh sinh năm 1993 tại thành phố Aarhus, Đan Mạch và có gốc gác Iraq. Thời trẻ, hậu vệ này từng khoác áo U20 và U21 Đan Mạch nhưng chuyển sang thi đấu cho ĐTQG Iraq từ năm 2018.

Trước khi tới Việt Nam, Putros chia tay CLB cũ Persib Bandung (Indonesia) ngày 16/7. Trước đó, anh đầu quân cho các CLB Port (Thái Lan), Viborg, Hobro, Fredericia, Silkeborg và Aarhus Gymnastikforening (Đan Mạch).

Hiện tại, Transfermarkt định giá Putros 325.000 euro.

Ở kỳ chuyển nhượng hè này, CLB Công an Hà Nội chia tay Vitao, Vũ Tuyên Quang, Phan Văn Đức (cho mượn), Rogerio Alves, Nguyễn Văn Đức và trợ lý HLV Mavi Lopes. Ở chiều ngược lại, đội bóng ngành công an bổ sung Y Êli Niê, Damia Sabater, David Henen, Đinh Thanh Bình, trợ lý HLV Paulo Mourinho và gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip tới năm 2029.

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Phúc Hậu

Putros gia nhập CAHN Hà Nội Mourinho Phan Văn Đức Tuyển Iraq Frans Putros CAHN World Cup

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
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  • Phan Văn Đức

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