HLV Myanmar: Tuyển Việt Nam ghi bàn quá dễ

HLV Jorn Andersen thừa nhận sự chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam với đội bóng ông đang dẫn dắt.

HLV Andersen ngợi khen tuyển Việt Nam sau trận thua 0-4 của tuyển Myanmar. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúc mừng tuyển Việt Nam có trận đấu tốt và thắng 4-0. Chúng ta thấy sự khác biệt về đẳng cấp lớn thế nào giữa hai đội trong trận đấu này. Tuyển Việt Nam mạnh hơn rõ ràng. Tôi thấy họ ghi bàn tương đối dễ. Tuyển Myanmar phải học hỏi từ trận đấu này để cải thiện", HLV Jorn Andersen mở đầu phần họp báo sau trận đấu tuyển Myanmar thua tuyển Việt Nam 0-4.

Trong trận đấu diễn ra tối 18/7 trên sân Thái Nguyên, đội khách có không ít cơ hội ăn bàn song không thể tận dụng. Về thế trận, tuyển Myanmar chơi dưới cơ so với tuyển Việt Nam. "Tôi sẽ cố gắng truyền động lực tới các cầu thủ dù mới nhậm chức hơn một tuần. Hãy chờ đợi lần đối đầu tiếp theo. Tuyển Myanmar không có nhiều cơ hội chạm trán những đội bóng mạnh như Việt Nam. Vì vậy, tinh thần học hỏi luôn phải được đề cao", nhà cầm quân người Na Uy tiếp tục.

Đánh giá về hàng công của tuyển Việt Nam, Andersen phát biểu: "Tuyển Việt Nam có những cầu thủ nhập tịch. Việc được đối đầu với những đối thủ như vậy là bài học chất lượng với tuyển Myanmar".

Trận này, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất phát với bộ ba tấn công nhập tịch Brazil, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên ngay từ đầu. Xuân Son và Hoàng Hên mỗi người ghi 1 bàn. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Đình Bắc.