Carrick định đoạt tương lai Rashford tại MU

Michael Carrick muốn giữ chân Marcus Rashford ở lại Manchester United, trong khi câu lạc bộ chỉ để anh rời đi nếu nhận được lời đề nghị từ các ông lớn tại châu Âu.

Marcus Rashford có thể trở lại khoác áo Manchester United.

Theo tiết lộ của Fabrizio Romano, Manchester United ưu tiên giữ Marcus Rashford ở lại thay vì để anh chuyển sang thi đấu tại những giải đấu ít cạnh tranh như Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội chủ sân Old Trafford dự kiến triệu tập tiền đạo sinh năm 1997 trở lại tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải 2026/27. Chỉ khi nhận được đề nghị từ một CLB hàng đầu châu Âu, ban lãnh đạo mới cân nhắc khả năng để Rashford ra đi. Bên cạnh đó, HLV Michael Carrick cũng muốn trực tiếp đánh giá và làm việc với tuyển thủ Anh.

Rashford trở lại Manchester sau một kỳ World Cup 2026 không để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và CLB đã được cải thiện đáng kể sau những biến động về phong độ, mở đường cho việc hội quân tại Carrington trong khoảng ba tuần tới.

Về phía cá nhân, Rashford vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Manchester United và thi đấu tại Premier League. Tiền đạo 28 tuổi từ chối sự quan tâm của một số CLB trong nước, trong đó có Tottenham Hotspur.

Lý do chính là Tottenham không giành quyền tham dự Champions League mùa tới, trong khi Rashford vẫn muốn chơi ở sân khấu danh giá nhất châu Âu.

Dù vậy, nếu ở lại Old Trafford, Rashford cũng không được đảm bảo suất đá chính. Trong hệ thống mà HLV Carrick đang xây dựng, anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành một vị trí trong đội hình xuất phát.