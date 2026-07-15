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Thể thao

Barca phũ phàng với MU vụ Rashford

  • Thứ tư, 15/7/2026 18:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester United vừa nhận gáo nước lạnh từ Barcelona khi đề xuất đổi Marcus Rashford lấy Marc Bernal bị đội bóng xứ Catalan thẳng thừng từ chối.

Marcus Rashford không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United.

Theo Mundo Deportivo, đội chủ sân Old Trafford chỉ sẵn sàng thảo luận về việc chuyển nhượng tiền đạo người Anh nếu Barcelona đồng ý để tài năng trẻ Marc Bernal di chuyển theo chiều ngược lại như một phần của thỏa thuận.

Tuy nhiên, kế hoạch của "Quỷ đỏ" ngay lập tức bị phía Barca bác bỏ. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan không có ý định để Bernal ra đi, đồng thời xem anh là nhân tố quan trọng cho tương lai của câu lạc bộ.

Về phía cá nhân tiền vệ người Tây Ban Nha, cầu thủ sinh năm 2007 cũng bày tỏ thái độ dứt khoát khi từ chối đề xuất chuyển tới Premier League và ưu tiên cam kết gắn bó lâu dài với sân Camp Nou. Động thái cứng rắn của Barcelona càng được củng cố sau cuộc trao đổi giữa Bernal và huấn luyện viên trưởng Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức dường như đã trực tiếp đảm bảo với cậu học trò rằng anh nằm trong kế hoạch nhân sự cho mùa giải 2026/2027.

Sự tin tưởng từ Flick là yếu tố then chốt khiến cầu thủ 19 tuổi không mặn mà với viễn cảnh chuyển sang Manchester United. Thương vụ Rashford đang rơi vào thế bế tắc khi đội bóng Anh vẫn giữ nguyên quan điểm về việc trao đổi nhân sự, trong khi Barcelona kiên quyết bảo vệ các tài năng từ lò La Masia.

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Huy Trưởng

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