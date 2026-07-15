Henry lý giải sức mạnh tuyển Tây Ban Nha

Thierry Henry cho rằng chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 là minh chứng cho sức mạnh của một hệ thống được xây dựng bài bản suốt nhiều năm.

Thierry Henry cho rằng sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha không nằm ở một ngôi sao, mà ở hệ thống đào tạo giúp các cầu thủ hiểu rõ vai trò từ khi còn nhỏ.

"Pháp gây thất vọng. Tây Ban Nha vượt trội ở mọi khía cạnh", Henry nói.

Theo cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona, điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha không nằm ở một vài ngôi sao, mà ở cách cả đội vận hành như một khối thống nhất.

"Tôi từng đối đầu Tây Ban Nha khi còn thi đấu, rồi sau này lại trải nghiệm điều đó trên cương vị HLV. Điều đầu tiên bạn phải hiểu là quả bóng luôn di chuyển. Các cầu thủ giữ đúng vị trí, tin tưởng đồng đội và để bóng tự luân chuyển. Không ai đứng yên. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là cách họ thắng 2-0 ở một trận bán kết World Cup", Henry phân tích.

Ông cho rằng điều đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một triết lý được duy trì xuyên suốt trong bóng đá Tây Ban Nha. "Họ biết mình phải làm gì từ năm 9 tuổi. Không quan trọng ai đá chính hay ai vào sân từ ghế dự bị. Dù là giải đấu đầu tiên hay thứ ba, các cầu thủ đều hiểu hệ thống vì họ được đào tạo theo cùng một cách", cựu sao tuyển Pháp tiếp tục.

Theo Henry, đây chính là bản sắc giúp Tây Ban Nha luôn duy trì được sự ổn định qua nhiều thế hệ. "Bạn là ai? Triết lý của bạn là gì? Bản sắc của bạn ra sao? Tây Ban Nha luôn có câu trả lời", Henry phân tích.

Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo hay Lamine Yamal đều tỏa sáng theo cách riêng, tạo nên một Tây Ban Nha vận hành đồng bộ và đầy hiệu quả.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ 48 tuổi dành nhiều lời khen cho Rodri. Theo ông, tiền vệ của Manchester City là trái tim nơi tuyến giữa, giữ vai trò điều tiết nhịp độ, đánh chặn và kết nối lối chơi. Henry cũng đánh giá Mikel Oyarzabal là một trong những cầu thủ bị xem nhẹ nhất của bóng đá Tây Ban Nha, dù đang có kỳ World Cup rất hiệu quả.

Ông cũng ghi nhận dấu ấn chiến thuật của HLV Luis de la Fuente khi điều chỉnh tuyến giữa bằng Fabian Ruiz để tăng sức mạnh và sự cân bằng cho đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Henry không hài lòng với màn trình diễn của tuyển Pháp. "Tây Ban Nha chuyền bóng như thể Pháp không hề có mặt trên sân", cựu tiền đạo "Les Bleus" nêu quan điểm. Theo ông, tuyển Pháp thi đấu thiếu năng lượng, không tìm ra cách phá vỡ hệ thống của đối thủ và gần như không có lời đáp trước lối chơi kiểm soát của "La Roja". Henry cũng đặt dấu hỏi về quyết định của Didier Deschamps khi không sử dụng N'Golo Kante ngay từ đầu.

Với Henry, chiến thắng của Tây Ban Nha không chỉ đến từ một trận đấu hay. Đó là thành quả của một nền bóng đá kiên trì theo đuổi bản sắc trong nhiều năm, nơi mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình và biết chính xác phải làm gì khi bước ra sân.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.