Vì sao HLV Tây Ban Nha muốn gặp Argentina ở chung kết?

HLV Luis de la Fuente thừa nhận ông hy vọng Tây Ban Nha chạm trán Argentina ở chung kết World Cup 2026, nhưng lý do không hoàn toàn nằm ở chuyên môn.

HLV Luis de la Fuente từng là thầy của Scaloni và nhiều HLV đang làm việc tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, HLV Luis de la Fuente gây chú ý khi bày tỏ mong muốn đối đầu Argentina trong trận chung kết. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lý do xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa ông và Lionel Scaloni, thay vì yếu tố chiến thuật hay sức mạnh đối thủ.

Nhà cầm quân 65 tuổi tiết lộ ông từng là giảng viên của Scaloni trong khóa đào tạo HLV do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tổ chức. Chính quãng thời gian đó giúp hai người xây dựng tình bạn kéo dài nhiều năm. Vì vậy, De la Fuente cho biết sẽ rất đặc biệt nếu hai thầy trò cũ gặp nhau ở trận đấu lớn nhất bóng đá thế giới.

"Tôi sẽ rất vui nếu được gặp Argentina vì tình bạn với Scaloni. Tuy nhiên, Anh cũng là đối thủ cực kỳ khó chơi. Hai trận bán kết đều xứng đáng được xem như những trận chung kết sớm", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ sau trận thắng Pháp.

Dù vậy, De la Fuente cũng nhấn mạnh ông không hề xem nhẹ tuyển Anh. Theo ông, cả hai đội đều sở hữu chất lượng hàng đầu và việc 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở bán kết là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử World Cup.

Ở chiều ngược lại, Scaloni cũng dành nhiều sự tôn trọng cho người thầy cũ. Trong buổi họp báo trước trận bán kết với Anh, HLV Argentina khẳng định De la Fuente là người luôn sẵn sàng giúp đỡ ông trong quá trình học nghề.

"Tôi rất mừng cho Luis, ông ấy hoàn toàn xứng đáng. Ông ấy là một người tuyệt vời và luôn giúp đỡ tôi. Nếu Argentina thắng Anh, tôi sẽ chưa gọi điện cho ông ấy. Nếu thua, có lẽ tôi sẽ gọi để chúc mừng. Nhưng hy vọng chúng tôi chỉ nói chuyện sau trận chung kết", Scaloni hài hước chia sẻ.

Hỗn loạn sau thất bại của tuyển Pháp Video ghi lại cảnh hỗn loạn của nhiều CĐV Pháp sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X.