MU chốt số áo của Darlow, Tielemans

Trong khi thủ thành Karl Darlow khoác áo số 12, tiền vệ Youri Tielemans sẽ kế thừa chiếc áo số 18 giàu truyền thống tại Old Trafford.

Áo số 18 thuộc về Tielemans.

Darlow trở thành bản hợp đồng thứ hai của HLV Michael Carrick trong kỳ chuyển nhượng hè, sau khi "Quỷ đỏ" công bố thương vụ Andrey Santos từ Chelsea. Thủ môn người Anh mặc áo số 12, từng thuộc về Tyrell Malacia trước khi hậu vệ người Hà Lan rời đội theo dạng tự do.

Đây không phải lần đầu Darlow sử dụng số áo này. Trong quá khứ, anh từng mặc áo số 12 khi thi đấu cho Hull City và Nottingham Forest, còn tại Leeds United mùa trước, thủ thành 35 tuổi sử dụng số 26.

Chiếc áo số 12 cũng gắn liền với nhiều tên tuổi của MU. Chris Smalling từng mặc số áo này trong hơn 300 lần ra sân sau khi được Sir Alex Ferguson chiêu mộ vào năm 2010. Những cựu danh thủ như David Bellion, Phil Neville, David May và huyền thoại Bryan Robson cũng sử dụng số áo này.

Thủ thành Darlow chọn áo số 12.

Trong khi đó, Tielemans khoác áo số 18 sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Aston Villa. Tiền vệ người Bỉ vừa có kỳ World Cup 2026 ấn tượng khi góp công giúp đội tuyển Bỉ vào tứ kết.

Áo số 18 là một trong những số áo giàu truyền thống tại MU. Paul Scholes từng gắn bó với số áo này từ mùa 1996/97 đến khi giải nghệ lần đầu vào năm 2011. Sau đó, Ashley Young tiếp quản trước khi Bruno Fernandes sử dụng vào năm 2020. Khi Bruno chuyển sang số 8, Casemiro khoác áo số áo 18 trước khi rời CLB trong hè này.

Ở các đội bóng cũ, Tielemans từng mang nhiều số áo khác nhau như 31 tại Anderlecht, 17, 15 và 8 ở Monaco, 21 rồi số 8 tại Leicester City, trước khi tiếp tục khoác áo số 8 tại Aston Villa.

Trước đó, Andrey Santos được trao áo số 17. Như vậy, MU sớm hoàn tất việc phân bổ số áo cho 3 tân binh đầu tiên dưới triều đại Carrick để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 đầy tham vọng.

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