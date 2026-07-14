MU chốt số áo cho tân binh Santos

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng, Andrey Santos được Manchester United trao cho chiếc áo số 17.

Santos tiêu tốn của MU 50 triệu bảng.

17 cũng là số áo thuộc về cầu thủ người Brazil khi còn chơi cho Chelsea. Việc tiếp tục gắn bó với áo số 17 cũng giúp Santos nối dài truyền thống của nhiều ngôi sao từng thành công tại Old Trafford.

Người gần nhất mặc số áo này là Alejandro Garnacho. Trước đó, Fred gắn bó với số 17 trong suốt 5 mùa giải khoác áo MU từ năm 2018 đến 2023. Tiền vệ Brazil để lại dấu ấn với lối chơi giàu năng lượng và tinh thần chiến đấu máu lửa.

Xa hơn, số áo 17 từng thuộc về hàng loạt cái tên đáng nhớ như Andy Cole, thủ môn Raimond van der Gouw, Henrik Larsson, Nani hay Daley Blind.

Đặc biệt, Andy Cole từng mặc số áo này khi lập cú đúp lịch sử cùng MU, trong đó có màn hủy diệt Ipswich Town 9-0 trước khi chuyển sang khoác áo số 9. Trong khi đó, Nani tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nổi bật là quả luân lưu thành công ở trận chung kết Champions League 2008 giúp "Quỷ đỏ" lên ngôi châu Âu.

Gia nhập MU sau thương vụ trị giá khoảng 50 triệu bảng, Santos khép lại thời gian tại Chelsea với 47 lần ra sân, ghi 3 bàn thắng và cùng đội bóng thành London vô địch FIFA Club World Cup 2025. Ban lãnh đạo MU kỳ vọng tiền vệ 22 tuổi mang đến sức trẻ và nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa của HLV Michael Carrick.

Santos được xem là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất Brazil hiện nay. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Strasbourg và Chelsea, anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội hình của MU.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.