Cảnh sát Mỹ siết chặt an ninh trận Anh - Argentina

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina khiến thành phố Atlanta (Mỹ) phải báo động về an ninh trước nguy cơ đụng độ giữa các nhóm cổ động viên.

Cảnh sát sẽ được tăng cường ở trận đấu giữa Anh và Argentina.

Sở Cảnh sát Atlanta (APD) chính thức thông báo triển khai chiến dịch tăng cường an ninh toàn diện trên toàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina vào rạng sáng 16/7. Đây được đánh giá là trận đấu có mức độ rủi ro cao nhất kể từ đầu giải.

Sự thận trọng của giới chức Mỹ xuất phát từ căng thẳng lịch sử kéo dài giữa hai quốc gia sau cuộc Chiến tranh Falklands năm 1982. Mối quan hệ đối đầu này bùng phát thành bạo lực vào cuối tuần qua khi các video ghi lại cảnh người hâm mộ Anh và Argentina đụng độ dữ dội tại Miami (Mỹ) bị phát tán trên mạng xã hội.

Đại diện APD khẳng định: “Chúng tôi huy động nhân lực và nguồn lực bổ sung, được phân bổ chiến lược tại các địa điểm thi đấu, khu vực giải trí và các nút giao thông trọng điểm. Những biện pháp chủ động này nhằm bảo vệ công chúng, ngăn chặn tội phạm và đảm bảo người dân cũng như du khách có thể tận hưởng sự kiện lịch sử này một cách an toàn nhất".

Theo kế hoạch, APD sẽ tăng cường sự hiện diện của lực lượng chức năng tại các điểm nóng có mật độ giao thông cao và các khu vực tụ tập đông người hâm mộ. Việc thắt chặt an ninh không chỉ nhằm ngăn chặn các cuộc ẩu đả giữa hai phe cổ động viên mà còn để duy trì trật tự công cộng cho toàn thành phố trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.