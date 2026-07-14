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Thể thao World Cup 2026

Áo thủ môn Vozinha lập kỷ lục đấu giá

  • Thứ ba, 14/7/2026 17:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc áo thủ môn Vozinha mặc tại World Cup 2026 vừa trở thành mẫu áo thủ môn được đấu giá cao nhất lịch sử trên nền tảng MatchWornShirt.

Áo đấu của Vozinha tạo nên cơn sốt. Ảnh: Reuters.

Thủ môn Vozinha tiếp tục tạo tiếng vang sau khi World Cup 2026 khép lại. Chiếc áo anh sử dụng trong trận gặp Saudi Arabia ở vòng bảng được bán đấu giá với mức 12.774 USD, thiết lập kỷ lục mới dành cho áo đấu của một thủ môn trên nền tảng MatchWornShirt.

Con số này vượt qua những cái tên hàng đầu thế giới ở cùng vị trí. Trước đó, chiếc áo của Alisson Becker mặc trong trận Liverpool gặp Tottenham Hotspur năm 2025 được bán với giá 11.500 USD. Một năm trước nữa, áo đấu Manuel Neuer sử dụng trong trận Đức gặp Scotland cũng chỉ đạt mức 10.270 USD.

Theo thông tin từ MatchWornShirt, chiếc áo của Vozinha được một cổ động viên người Mỹ sở hữu sau cuộc đấu giá có sự tham gia của 59 lượt trả giá đến từ 16 quốc gia khác nhau, trong đó có cả Brazil.

Màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026 giúp Vozinha trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất giải đấu. Thủ thành của Cape Verde liên tục gây ấn tượng bằng những pha cứu thua trước các đối thủ mạnh như Tây Ban Nha và Argentina, góp phần đưa đại diện châu Phi trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Không chỉ giúp đội tuyển quê nhà tạo nên hành trình đáng nhớ, Vozinha còn tạo sức hút đặc biệt ngoài sân cỏ khi giá trị kỷ vật thi đấu của anh vượt qua cả Alisson và Neuer. Lượng người theo dõi của Vozinha trên Instagram từ 25.000 nay đã lên tới 29,1 triệu.

Dù Cape Verde dừng bước ở vòng knock-out trước Argentina của Lionel Messi, hình ảnh thủ môn 39 tuổi vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Kỷ lục mới một lần nữa cho thấy sức lan tỏa của hiện tượng Cape Verde tại World Cup 2026 vẫn chưa hề hạ nhiệt.

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Đào Trần

Vozinha Cape Verde World Cup 2026 thủ môn Áo đấu

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