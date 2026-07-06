Hiện tượng Vozinha sắp làm đồng đội Messi?

Sau khi hết hạn hợp đồng với Chaves (Bồ Đào Nha), Vozinha hiện là cầu thủ tự do và nhận được sự đánh giá cao từ ban lãnh đạo đội bóng đang thi đấu tại MLS.
Vozinha vừa khép lại hành trình World Cup lịch sử cùng đội tuyển Cape Verde với tổng cộng 18 pha cứu thua. Anh trở thành hiện tượng toàn cầu khi giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 Tây Ban Nha và chơi cực hay trong trận thua sát nút 2-3 Argentina tại vòng 32 đội.
Sức hút khủng khiếp của thủ môn này còn thể hiện qua con số khoảng 25 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng vọt từ mức 50.000 trước giải đấu. Đáng chú ý, có tới 14 triệu lượt theo dõi mới xuất hiện chỉ sau trận hòa quả cảm với Tây Ban Nha.
Nếu chấp nhận đề nghị đến từ đội bóng mà Messi đang khoác áo, Vozinha dự kiến sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ thành Dayne St. Clair. Kinh nghiệm dày dặn của anh cùng sức hút truyền thông của người gác đền 40 tuổi có thể giúp ích cho Inter Miami.
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.
Huy Trưởng
world cupvozinhalionel messiDavid Beckhamworld cupvozinhalionel messi
David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.