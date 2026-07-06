Hiện tượng Vozinha sắp làm đồng đội Messi?

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha đang nằm trong tầm ngắm của Inter Miami để trở thành đồng đội của Lionel Messi.

Vozinha có thể làm đồng đội Lionel Messi sau World Cup 2026.

Inter Miami được cho là đang theo đuổi thủ thành Vozinha theo dạng chuyển nhượng tự do ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Theo tờ Record , chủ tịch David Beckham muốn đẩy mạnh tiến độ đàm phán để đưa "lão tướng" 40 tuổi về Florida.

Sau khi hết hạn hợp đồng với Chaves (Bồ Đào Nha), Vozinha hiện là cầu thủ tự do và nhận được sự đánh giá cao từ ban lãnh đạo đội bóng đang thi đấu tại MLS.

Vozinha vừa khép lại hành trình World Cup lịch sử cùng đội tuyển Cape Verde với tổng cộng 18 pha cứu thua. Anh trở thành hiện tượng toàn cầu khi giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 Tây Ban Nha và chơi cực hay trong trận thua sát nút 2-3 Argentina tại vòng 32 đội.

Sức hút khủng khiếp của thủ môn này còn thể hiện qua con số khoảng 25 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng vọt từ mức 50.000 trước giải đấu. Đáng chú ý, có tới 14 triệu lượt theo dõi mới xuất hiện chỉ sau trận hòa quả cảm với Tây Ban Nha.

Nếu chấp nhận đề nghị đến từ đội bóng mà Messi đang khoác áo, Vozinha dự kiến sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ thành Dayne St. Clair. Kinh nghiệm dày dặn của anh cùng sức hút truyền thông của người gác đền 40 tuổi có thể giúp ích cho Inter Miami.

Khung cảnh khó tin khi Cape Verde trở về từ World Cup 2026 Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.