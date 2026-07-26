Đội của Ronaldo bị đóng băng chuyển nhượng

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) siết chặt quyền kiểm soát khiến Al Nassr đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và buộc phải tạm dừng kế hoạch chiêu mộ tân binh.

Al Nassr không thể bổ sung tân binh thời điểm này.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Al Nassr hiện chịu sự giám sát tài chính đặc biệt sau khi khoản nợ của CLB được cho là vượt mốc 800 triệu riyal Saudi Arabia (SAR) do chi tiêu mạnh tay trong mùa giải vừa qua.

Để ổn định tình hình, PIF triển khai một loạt biện pháp cứng rắn nhằm tái cấu trúc hoạt động của đội bóng. Trước hết, ban lãnh đạo hiện tại của Al Nassr sẽ bị hạn chế quyền quyết định về tài chính, qua đó giảm bớt nguy cơ phát sinh thêm các khoản chi vượt kiểm soát.

Bên cạnh đó, PIF sẽ bổ nhiệm các chuyên gia độc lập về tài chính, thương mại và pháp lý để rà soát toàn diện hoạt động của CLB. Nhóm cố vấn này có nhiệm vụ tìm kiếm các nguồn doanh thu mới, tăng cường tài trợ và cắt giảm những khoản chi không cần thiết nhằm cải thiện sức khỏe tài chính.

Đáng chú ý, PIF cũng đang xem xét những đề nghị từ các nhà đầu tư muốn mua cổ phần Al Nassr. Theo các nguồn tin, quỹ đầu tư của Saudi Arabia ưu tiên phương án bán một phần cổ phần thay vì chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu.

Hệ quả rõ ràng nhất là Al Nassr gần như bị "đóng băng" trên thị trường chuyển nhượng. Ban điều hành đội bóng sẽ không được phép ký hợp đồng với cầu thủ mới nếu chưa tạo ra đủ nguồn tài chính thông qua các hợp đồng tài trợ, doanh thu thương mại hoặc những nguồn thu hợp pháp khác.

Đây được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng tiếp tục nâng cấp đội hình của Al Nassr, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vẫn sở hữu nhiều ngôi sao và đặt mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải mới.

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