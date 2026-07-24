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Thể thao

Ronaldo gây ngỡ ngàng

  • Thứ sáu, 24/7/2026 07:31 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Cristiano Ronaldo bất ngờ cắt ngắn kỳ nghỉ để họp kín với ban lãnh đạo và HLV Al Nassr, làm dấy lên nhiều đồn đoán về kế hoạch của đội bóng trước mùa giải mới.

Ronaldo bất ngờ xuất hiện ở đại bản doanh Al Nassr.

Theo kế hoạch, siêu sao 41 tuổi được ban huấn luyện cho nghỉ thêm sau hành trình cùng Bồ Đào Nha tại World Cup 202. Tuy nhiên, Ronaldo chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ để đến hội quân cùng Al Nassr.

Nhà báo Ali Al-Anzi tiết lộ Ronaldo không tập luyện mà tham dự cuộc họp kín với Giám đốc Thể thao Simao cùng HLV trưởng Ange Postecoglou. Các bên dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề liên quan đến đội bóng cũng như kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ronaldo rời trung tâm huấn luyện mà không tham gia buổi tập cùng các đồng đội. Động thái bất thường này lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về mục đích thật sự của chuyến ghé thăm.

Chủ nhân 5 Quả bóng vàng xuất hiện ở thời điểm Al Nassr bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới dưới triều đại HLV Postecoglou. Ban lãnh đạo đội bóng cũng tích cực cải tổ lực lượng và xúc tiến các vụ chuyển nhượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Nhiều nguồn tin cho biết chuyến thăm của Ronaldo mang ý nghĩa nhiều hơn cuộc gặp thông thường. Tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn trực tiếp nắm bắt tiến độ xây dựng đội hình, đánh giá dự án chuyên môn của ban huấn luyện mới cũng như kế hoạch tăng cường lực lượng trong mùa hè.

Động thái được xem là lời khẳng định về vai trò và tầm ảnh hưởng của Ronaldo tại Al Nassr. Dù đang trong thời gian nghỉ phép, anh vẫn theo sát mọi diễn biến của CLB với quyết tâm cùng đội bóng chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.

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Minh Nghi

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