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Thể thao

Ancelotti 'phũ phàng' với tuyển Italy

  • Thứ sáu, 24/7/2026 09:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất chấp sự săn đón từ Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), huấn luyện viên Carlo Ancelotti từ chối lời mời để tiếp tục gắn bó với đội tuyển Brazil đến năm 2030.

Carlo Ancelotti từ chối dẫn dắt tuyển Italy.

Quyết định từ phía cựu huấn luyện viên Real Madrid được đưa ra sau quá trình đàm phán sơ bộ giữa đôi bên, nhằm tìm kiếm người thay thế vị trí mà Gennaro Gattuso để lại.

Paolo Maldini, Giám đốc Kỹ thuật mới của FIGC, là người trực tiếp tham gia thảo luận cách đây khoảng hai tuần. Phía "Azzurri" chủ động thăm dò về kế hoạch tương lai cũng như các điều khoản giải phóng hợp đồng của nhà cầm quân 67 tuổi.

Tuy nhiên, Ancelotti quyết định khước từ lời mời để tiếp tục thực hiện bản hợp đồng đã ký kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) có thời hạn đến năm 2030.

Việc không thể thuyết phục nhà cầm quân 67 tuổi buộc Liên đoàn Bóng đá Italy phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác, trong đó bao gồm cả việc liên hệ với Pep Guardiola. Sự kiên định từ Ancelotti cho thấy ông đặt trọn tâm huyết vào dự án phục hưng "Selecao" thay vì trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương.

Hiện tại, cựu huấn luyện viên Real Madrid tận hưởng kỳ nghỉ tại Canada và dự kiến sẽ trở lại Rio de Janeiro vào tháng 8. Ông sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Brazil và Australia diễn ra vào tháng 9, tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu lớn cùng đại diện Nam Mỹ.

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Huy Trưởng

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