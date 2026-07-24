Olise gặp rắc rối

Dù đang trong kỳ nghỉ sau World Cup 2026, Michael Olise vẫn phải đối mặt với rắc rối hậu trường khi bị Jerome Boateng đòi lại căn biệt thự sang trọng.

Theo BILD, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich sẽ phải rời khỏi căn biệt thự đang thuê tại khu phố nhà giàu Grunwald (Munich, Đức) vào cuối tháng 8. Đáng chú ý, chủ sở hữu của bất động sản này không ai khác chính là cựu trung vệ "Die Mannschaft", Boateng.

Nguyên nhân của việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà đột ngột hoàn toàn xuất phát từ mục đích thương mại. Boateng muốn bán đứt căn biệt thự xa hoa với mức giá ước tính khoảng 11,5 triệu euro, thay vì tiếp tục cho thuê.

Trước đó, cựu cầu thủ Bayern Munich tìm kiếm người mua trong một thời gian dài nhưng chưa thành công, dẫn đến việc Olise trở thành khách thuê tạm thời từ tháng 9/2024.

Phía người hâm mộ "Hùm xám" có thể thở phào khi biết rằng việc dọn nhà này không liên quan đến những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Real Madrid. "Los Blancos" đang dành sự quan tâm lớn cho Olise sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đây thuần túy là vấn đề cá nhân.

Căn biệt thự tuyển thủ Pháp sắp phải rời bỏ sở hữu đầy đủ các tiện ích như 10 phòng ngủ, phòng gym, rạp chiếu phim tại gia, hầm rượu cùng khu vực chăm sóc sức khỏe với bể bơi ngoài trời. Đặc biệt, vị trí của nó chỉ cách sân tập Sabener Strabe của Bayern Munich khoảng 10 phút lái xe.

Hiện tại, Olise trong quãng nghỉ sau khi cùng đội tuyển Pháp dừng bước tại bán kết World Cup 2026. Anh dự kiến hội quân cùng câu lạc bộ sau chuyến du đấu châu Á của "Hùm xám" (diễn ra từ ngày 1 đến 8/8).