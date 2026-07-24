Sao Premier League 'biến mất' khỏi bóng đá

Tiền vệ Dejan Kulusevski của Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp khi đã 14 tháng liên tiếp không ra sân thi đấu.

Kulusevski nghỉ thi đấu dài hạn.

Cầu thủ người Thụy Điển vắng mặt trong toàn bộ mùa giải 2025/26 và không được triệu tập tham dự World Cup 2026. Trước đó, Kulusevski gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối vào giai đoạn cuối mùa giải 2024/25. Chấn thương buộc anh phải trải qua ca phẫu thuật vào tháng 5/2025, mở đầu cho hành trình điều trị kéo dài hơn dự kiến.

Quá trình hồi phục của Kulusevski không diễn ra suôn sẻ. Anh phải thực hiện thêm một số lần tiểu phẫu do những cơn đau dai dẳng, khiến kế hoạch tái xuất nhiều lần bị trì hoãn.

Đầu mùa hè năm nay, Kulusevski mang đến tín hiệu lạc quan cho Tottenham. Tiền vệ 26 tuổi trở lại tập luyện và thực hiện các bài tập với bóng. Dù vậy, anh vẫn chủ yếu tập riêng theo giáo án của đội ngũ y tế nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Kulusevski vật lộn với chấn thương.

Để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, ban huấn luyện Tottenham quyết định không điền tên Kulusevski vào danh sách tham dự chuyến du đấu tiền mùa giải.

Trong quá khứ, Kulusevski từng được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công toàn diện của bóng đá châu Âu. Khả năng rê bóng, sáng tạo và tạo đột biến giúp anh trở thành nhân tố quan trọng trong màu áo CLB cũng như đội tuyển Thụy Điển.

Kulusevski gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn vào tháng 1/2022 với mức phí 10 triệu euro, trước khi được mua đứt vào tháng 7/2023 với giá 30 triệu euro. Trong màu áo Spurs, tiền vệ này ra sân 116 trận, ghi 22 bàn và có 22 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, Kulusevski trải qua 8 đời HLV tại Tottenham, với người gần nhất là Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, tương lai của anh tại CLB chưa được đảm bảo vì tiền sử chấn thương dày đặc.

Highlights Tottenham 1-0 Everton Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.