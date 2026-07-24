'Bom tấn' của Man City chọc giận fan MU

Tiền vệ tân binh Elliot Anderson phát biểu gây tranh cãi sau khi ra mắt đội bóng mới Man City.

Anderson ra mắt Man City.

Anderson thu hút sự chú ý sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 116 triệu bảng từ Nottingham Forest sang Man City. Tiền vệ 23 tuổi không chỉ bày tỏ sự hào hứng với bến đỗ mới mà còn có những phát biểu được xem là mỉa mai đại kình địch MU.

Trong buổi phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ Man City, Anderson tiết lộ quyết tâm gia nhập đội chủ sân Etihad bất chấp việc nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong đó có MU. Trước đó, "Quỷ đỏ" từng xem tuyển thủ Anh là một trong những mục tiêu hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng hè, nhưng rút lui vì cho rằng mức giá Nottingham Forest yêu cầu quá cao.

Giải thích về quyết định của mình, Anderson khẳng định muốn khoác áo một đội bóng luôn hướng đến các danh hiệu. Tiền vệ sinh năm 2003 ca ngợi Man City là tập thể có khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Anderson phát biểu gây tranh cãi.

Đáng chú ý, Anderson còn khiến người hâm mộ MU nổi giận khi tuyên bố: "Từ khi tôi biết đến Manchester, Man City luôn là vua của thành phố này". Tuyển thủ Anh cũng bày tỏ sự háo hức trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford vào ngày 13/9.

Phát biểu này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một số CĐV MU so sánh tiền vệ 23 tuổi với Rayan Cherki, cầu thủ từng có những phát biểu tương tự trước khi phải nhận kết quả không như mong đợi trong các cuộc đối đầu với MU.

"Man City có thể hay nhưng luôn chật vật khi đối đầu MU", một tài khoản viết. Một CĐV khác lên tiếng: "Michael Carrick sẽ dạy cho Anderson một bài học về sự khiêm tốn".

Anderson được kỳ vọng sẽ cùng Rodri tạo thành cặp tiền vệ thống trị Premier League ở mùa giải tới.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.