Nhà vô địch World Cup tháo chạy khỏi Mexico vì bị đe dọa

Thương vụ đưa Angel Correa trở lại River Plate khiến tiền đạo người Argentina phải rời Mexico sau khi nhận các lời đe dọa nhằm vào bản thân và gia đình.

Angel Correa có chuỗi ngày ác mộng tại Mexico. Ảnh: Reuters.

Theo AS, tiền đạo người Argentina đã rời Mexico để trở về quê nhà Argentina sau khi trở thành mục tiêu của các lời đe dọa nhắm vào anh và người thân. Sự việc diễn ra đúng thời điểm River Plate tiến rất gần đến việc đưa nhà vô địch World Cup 2022 hồi hương. Trước đó, đôi bên được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ vào giữa tuần.

Tuy nhiên, Tigres UANL bất ngờ thay đổi các điều khoản chuyển nhượng vào phút chót, khiến thương vụ rơi vào bế tắc.

Đội bóng Argentina vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Trong những giờ gần đây, River Plate gửi đề nghị mới trị giá 15 triệu USD (khoảng 13 triệu euro). Đây là lời đề nghị thứ năm mà CLB gửi tới Tigres nhằm thuyết phục đối tác nhả người. Ban lãnh đạo River xem đây là đề xuất cuối cùng và nếu không nhận được phản hồi tích cực trong ngày 23/7, thương vụ nhiều khả năng sẽ chính thức đổ vỡ.

Theo AS, River Plate không muốn bỏ rơi nhà vô địch thế giới giữa lúc anh gặp khó khăn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, những diễn biến mới khiến khả năng Correa trở lại sân Monumental ngày càng mong manh.

Trong khi đó, Tigres có nguy cơ rơi vào thế khó. Nếu Correa quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 14 của Quy định về Địa vị và Chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, đội bóng Mexico có thể mất cả cầu thủ lẫn khoản phí chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 31 tuổi còn thời hạn đến tháng 12/2029.

Ban đầu, Tigres đồng ý để Correa ra đi. Tuy nhiên, CLB bất ngờ thay đổi lập trường trong những ngày gần đây với lý do muốn hàn gắn mối quan hệ giữa đội bóng và cầu thủ. Động thái này khiến tương lai của Correa tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất định, trong bối cảnh vấn đề an toàn cá nhân đang trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.

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