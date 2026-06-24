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Thể thao World Cup 2026

Atletico sẽ kiện Barca tới cùng

  • Thứ tư, 24/6/2026 18:40 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Atletico Madrid tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc Barcelona tiếp cận Julian Alvarez trái quy định dù tiền đạo người Argentina vẫn còn hợp đồng dài hạn.

Alvarez công khai ý muốn rời Atletico. Ảnh: Reuters.

Atletico Madrid đẩy căng thẳng với Barcelona lên một nấc thang mới khi xác nhận sẽ đệ đơn lên FIFA liên quan đến trường hợp của Julian Alvarez. Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi chân sút người Argentina công khai bày tỏ mong muốn rời sân Metropolitano để theo đuổi “giấc mơ” của mình.

Theo Miguel Angel Gil Marin, Giám đốc điều hành Atletico Madrid, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cho rằng Barcelona đã đàm phán với Alvarez trong thời gian cầu thủ này vẫn thuộc diện hợp đồng được FIFA bảo vệ.

“Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của Atletico Madrid. Vì thế, CLB sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA về việc Barcelona đàm phán với một cầu thủ vẫn còn hợp đồng trong thời gian được bảo vệ”, ông Gil Marin khẳng định.

Tuyên bố cứng rắn của Atletico xuất hiện sau phát biểu gây chấn động của Alvarez sau chiến thắng của tuyển Argentina trước Áo tại World Cup 2026 rạng sáng 23/6. Tiền đạo 26 tuổi cho rằng “một thương vụ chuyển nhượng là điều tốt nhất cho tất cả các bên” và nhấn mạnh anh muốn hoàn thành giấc mơ của mình.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Barcelona là bến đỗ mơ ước của Alvarez. Real Madrid cũng từng được cho là gửi đề nghị lên tới 150 triệu euro nhưng bị Atletico từ chối. Đội bóng thành Madrid nhiều lần khẳng định không có ý định bán ngôi sao người Argentina.

Đây không phải lần đầu Atletico công khai chỉ trích Barcelona trong vụ việc này. Hồi cuối tháng 5, đội bóng áo sọc đỏ trắng từng đăng thông điệp gay gắt trên mạng xã hội X, tố đối thủ tiến hành “chiến dịch quấy rối và phá hoại” nhằm vào Alvarez thông qua các tin đồn chuyển nhượng, thông tin sai lệch và những hành động thiếu tôn trọng.

Với việc Atletico quyết định đưa vụ việc lên FIFA, tương lai của Alvarez đang trở thành một trong những điểm nóng lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

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Đào Trần

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