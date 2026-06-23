Julian Alvarez muốn rời Atletico Madrid

Rạng sáng 23/6, tiền đạo Julian Alvarez gây bất ngờ lớn khi tuyên bố muốn rời Atletico Madrid sau khi cùng Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0 tại World Cup 2026.

Alvarez bất ngờ bày tỏ công khai muốn rời Atletico ngày hè 2026.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu ở World Cup, Alvarez khẳng định một thương vụ chuyển nhượng là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các bên. Anh muốn ra đi để hoàn thành giấc mơ của mình. Anh cho biết bản thân đã thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo CLB Tây Ban Nha. Cầu thủ người Argentina nhấn mạnh anh muốn sống thành thật và không muốn trốn tránh.

Tuyên bố đột ngột này ngay lập tức làm rúng động thị trường chuyển nhượng. Trước đó, Real Madrid từng đưa ra lời đề nghị khổng lồ trị giá 150 triệu euro cho chân sút này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Atletico Madrid đã từ chối.

Đội chủ sân Metropolitano từng mua Alvarez với giá 75 triệu euro từ Manchester City vào năm 2024. Phát ngôn của Alvarez khiến ban lãnh đạo Atletico de Madrid và người hâm mộ dậy sóng. Cổ động viên đội bóng từ lâu đã không hài lòng với ngôi sao người Argentina. Ban lãnh đạo CLB cũng bất ngờ trước hành động tự ý công khai ý định ra đi này.

Tại Atletico, Alvarez ghi được 49 bàn sau 106 trận đấu. Phong độ của anh có phần sụt giảm ở mùa giải vừa qua. Anh chỉ có 20 pha lập công so với 29 bàn ở mùa đầu tiên.

Cả Barcelona và Arsenal đều đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Alvarez. Dù vậy, tiền đạo này ưu tiên ở lại giải Tây Ban Nha hơn là quay lại Ngoại Hạng Anh. Tuyên bố này khiến Alvarez thành tâm điểm tiếp theo của tuyển Argentina, sau người đồng đội Lionel Messi vừa lập kỷ lục lịch sử tại World Cup.

Tuyển Argentina bình thản thế nào trước mỗi trận đấu Khác với sự căng thẳng bởi áp lực của nhà đương kim vô địch, tuyển Argentina có phần thản nhiên trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup 2026.