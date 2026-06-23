Trọng tài bắt trận Argentina - Áo gây tranh cãi

Rạng sáng 23/6, ngay sau khi Argentina đánh bại Áo 2-0, nhiều người đã chỉ ra những quyết định khó hiểu của trọng tài trận đấu này.

Trọng tài Omar đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong chiến thắng của Argentina.

Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Messi, Mac Allister có va chạm với Xaver Schlager. Trọng tài Mohamed Omar không thổi phạt cầu thủ bên phía Argentina, và bàn thắng của Messi được công nhận.

Tuy nhiên, băng quay chậm cho thấy Allister đã gần như ôm người đối thủ rồi đẩy ra sau. Nhiều người cho rằng đây rõ ràng là một pha phạm lỗi. Nhưng cũng có người chỉ ra tiền vệ thuộc biên chế Liverpool đã chạm chân vào bóng, nên pha bóng này vẫn hợp lệ.

Cựu thủ môn Peter Schemel phát biểu trong một chương trình bình luận: “Tôi không nghĩ pha bóng đó hợp lệ. Allister đã phạm lỗi, đó phải là quả đá phạt cho Áo”.

Đó không phải quyết định gây tranh cãi duy nhất của trọng tài Omar. Phút 45+2, Lautaro Martinez tranh chấp bóng với Konrad Laimer. Những góc máy sau đó cho thấy Martinez đã thúc cùi chỏ vào gáy của Laimer. Nhưng khi cầu thủ người Áo khiếu nại, trọng tài chỉ tay vào mặt Laimer, quát lớn, gạt tay thể hiện sẽ không có thẻ phạt cho Martinez.

Trong bóng đá, việc thúc cùi chỏ, đặc biệt là vào gáy đối phương được xem là hành vi nguy hiểm và phi thể thao. Điều khiến người xem bất ngờ là “vị vua áo đen” trên sân và những người điều hành tổ VAR không xem xét lại tình huống này, cân nhắc phạt thẻ đỏ với Lautaro Martinez.

“Họ mù hết rồi sao?”, một người bình luận. Một ý kiến khác cho rằng: “Đây là một pha xứng đáng nhận thẻ đỏ rõ ràng. VAR đã ở đây vậy?”.

Những quyết định gây khó hiểu của trọng tài người Ai Cập khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch của tuyển Argentina tại World Cup 2026. Trước đó, Messi đã đạp thẳng vào bắp chân cầu thủ của tuyển Algeria và không phải nhận án phạt nào. Liên đoàn Bóng đá Algeria sau đó đã gửi đơn kiện lên FIFA về tình huống này.

Messi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại World Cup, Argentina cũng có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, vết gợn trong màn trình diễn của “Albiceleste” lại nằm ở vấn đề công tác trọng tài.

Messi hoàn tất cú đúp Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.