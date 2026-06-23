Vẻ mặt của Klopp nói lên tất cả về Messi

Lionel Messi tiếp tục khiến thế giới bóng đá trầm trồ, đặc biệt là HLV Jurgen Klopp, sau màn trình diễn thuyết phục ở hai trận đầu tại World Cup 2026.

Klopp phấn khích khi gặp Messi.

Khuya 22/6, Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở bảng J World Cup 2026. Hai pha lập công này cũng giúp M10 trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 bàn.

Sau màn trình diễn chói sáng trên sân Dallas, Messi nhận được sự tán thưởng từ HLV Jurgen Klopp, người có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Khi hoàn tất việc chào người hâm mộ Argentina, M10 tiến đến gặp Klopp và dành cho chiến lược gia người Đức một cái ôm thân tình.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp tại sân Dallas. Trong khoảnh khắc Messi bước ngang qua, nụ cười và cái ôm của Klopp giống như một lời thừa nhận rằng ông vừa được chứng kiến thêm một chương rực rỡ nữa trong sự nghiệp phi thường của siêu sao người Argentina.

“Chúng ta sẽ không bao giờ được thấy một cầu thủ như Messi thêm một lần nào nữa”, Klopp từng thừa nhận. Sau màn trình diễn mới nhất của thủ quân Argentina, nhận định ấy càng trở nên thuyết phục hơn.

Đây không phải lần đầu tiên cựu HLV Liverpool ca ngợi đẳng cấp của Messi. Khi còn làm việc tại sân Anfield, Klopp nhiều lần khẳng định M10 là cầu thủ hay nhất thế giới. Chính sự ngưỡng mộ từ những người từng đứng trên đỉnh cao như HLV Klopp là minh chứng rõ ràng cho di sản mà Messi đang tiếp tục viết nên tại World Cup 2026.

Messi hoàn tất cú đúp Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.