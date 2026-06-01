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Thể thao World Cup 2026

Messi mệt đến mức quên luôn bàn thắng lịch sử

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:44 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Sáu ngày, năm bàn thắng và hàng loạt cột mốc lịch sử khiến Lionel Messi thừa nhận không còn đủ tỉnh táo để nhớ đâu là pha lập công đáng nhớ nhất trong sự nghiệp World Cup.

Messi đi vào lịch sử World Cup với 18 bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/6, Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở lượt hai bảng J. Với cú đúp ghi được, đội trưởng Argentina nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, đồng thời độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, thay vì nói nhiều về kỷ lục vừa thiết lập, Messi lại khiến người hâm mộ chú ý bởi chia sẻ đầy bất ngờ sau trận đấu. Khi được hỏi đâu là bàn thắng yêu thích nhất trong số 18 pha lập công ở World Cup, siêu sao 39 tuổi thừa nhận anh không thể đưa ra câu trả lời.

“Tôi không thể nhớ nổi. Tôi quá mệt và gần như không còn sức lực. Có lẽ sau này tôi sẽ nghĩ về điều đó. Bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng các đồng đội”, Messi chia sẻ.

Phát biểu ấy phản ánh cường độ thi đấu khắc nghiệt mà Argentina trải qua tại giải năm nay. Chỉ trong hai trận đầu tiên, Messi ghi tới 5 bàn. Anh lập hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân trước khi tiếp tục ghi hai bàn giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Áo và sớm giành vé vào vòng knock-out.

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Messi ghi cả 5 bàn của Argentina sau 2 trận đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Messi hoàn toàn có thể sở hữu thêm một hat-trick nữa. Ngay đầu trận gặp Áo, anh bỏ lỡ quả phạt đền khi sút chệch khung thành. Dù vậy, số 10 vẫn nhìn nhận tình huống đó theo cách tích cực.

“Đúng là tôi có cơ hội ghi thêm một bàn từ chấm phạt đền. Nhưng biết đâu nếu thực hiện thành công, tôi lại không ghi được những bàn còn lại. Không ai biết trước điều gì. Điều quan trọng là chiến thắng và màn trình diễn của cả đội”, anh nói.

Dù cố gắng hướng sự chú ý về tập thể, Messi vẫn là nhân vật nổi bật nhất tại World Cup 2026. Cả 5 bàn thắng của Argentina từ đầu giải đều được ghi bởi anh. Nhờ phong độ bùng nổ của đội trưởng, đại diện Nam Mỹ dẫn đầu bảng J với 6 điểm và trở thành một trong những đội đầu tiên giành quyền vào vòng 32 đội.

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Đào Trần

Messi World Cup 2026 Lionel Messi Argentina

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