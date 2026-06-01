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Thể thao World Cup 2026

'Dường như Messi cố tình sút hỏng phạt đền'

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:32 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Bình luận viên Danny Murphy gây tranh cãi khi cho rằng Lionel Messi dường như “cố tình sút hỏng” quả phạt đền trước khi đi vào lịch sử World Cup với bàn thắng thứ 17.

Messi sút hỏng phạt đền ở phút thứ 9. Ảnh: Reuters.

Trong trận Argentina gặp Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6, Messi có cơ hội vượt qua cột mốc 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose khi được trao quả phạt đền ngay phút thứ 9 sau khi VAR xác định Lautaro Martinez bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại khiến cả sân vận động sững sờ khi đưa bóng đi chệch cột dọc. Đây là tình huống hiếm hoi Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11 m trong một trận đấu lớn, qua đó nâng số lần đá hỏng phạt đền tại World Cup lên con số 3.

Điều đáng chú ý đến vào đoạn cuối hiệp một, khi Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Phút 39, Messi tung cú dứt điểm chân trái sở trường từ ngoài vùng cấm, hoàn tất cột mốc lịch sử bằng pha băng vào dứt điểm từ đường căng ngang của đồng đội.

Danny Murphy bất ngờ đùa trên sóng BBC: “Có lẽ cậu ấy cố tình đá hỏng quả phạt đền”. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều người xem coi đây chỉ là lời bông đùa nhằm nhấn mạnh việc Messi vẫn kịp ghi bàn để phá kỷ lục theo cách ấn tượng hơn. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng nhận xét ấy là quá cường điệu, bởi không cầu thủ nào muốn bỏ lỡ cơ hội lớn để đi vào lịch sử từ chấm phạt đền.

Sau cú đá hỏng ăn trên chấm 11 mét, Messi còn bỏ lỡ thêm một tình huống đối mặt khi thủ môn Alexander Schlager xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, ngôi sao lớn nhất tuyển Argentina không mất nhiều thời gian để sửa sai. Messi hoàn tất cú đúp bàn thắng với pha lập công ở phút 90+5, nâng kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên con số 18.

Argentina thắng Áo với tỷ số chung cuộc 2-0, còn riêng Messi khép lại trận đấu với sự bùng nổ cảm xúc cho cổ động viên trên toàn thế giới.

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Đào Trần

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