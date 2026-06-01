Fan cứng Ronaldo thẫn thờ khi Messi làm nên lịch sử

Streamer Speed phản ứng hài hước khi chứng kiến Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở bảng J rạng sáng 23/6.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc Streamer Speed, người được biết đến là một trong những fan cuồng của Cristiano Ronaldo, thẫn thờ khi Lionel Messi đặt lòng, mở tỷ số cho Argentina trước tuyển Áo.

Đây cũng là khoảnh khắc đưa Messi trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 17 pha lập công, vượt qua thành tích cùa Miroslav Klose (16 bàn). Cuối trận, Leo tiếp tục lập công, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0.

Speed lặng người khi Messi ghi bàn.

Trước đó, Speed, trong chiếc áo đấu của tuyển Áo, đã ăn mừng cuồng nhiệt khi chứng kiến Messi đá hỏng phạt đền. Dù vậy, niềm vui của Streamer này chỉ kéo dài trong 30 phút. Khi Messi ghi bàn, anh bị một người bạn mặc áo Argentina chế nhạo không thương tiếc.

Ở tuổi 38, Messi vẫn cống hiến cho người hâm mộ màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất. Siêu sao sinh năm 1987 ghi cả 5 bàn cho tuyển Argentina tại World Cup năm nay, qua đó giúp "Albicelestes" giành tấm vé dự vòng 32 đội. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni còn có thể chắc chắn đứng nhất bảng, nếu Jordan không thể thắng Algeria.