Hai ngôi sao Indonesia ở đâu trong trận thua Việt Nam?

Thom Haye và Mitchell Baker, hai ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Indonesia im tiếng trong trận thua Việt Nam 0-3 trên sân nhà Pakansari tối 3/8.

Thom Haye và Mitchell Baker là hai cái tên được chú ý nhất của tuyển Indonesia trước trận thua Việt Nam 0-3 trên sân Pakansari ở bảng A ASEAN Cup 2026. Sau những màn trình diễn nổi bật trước Campuchia và Timor-Leste, cả hai được truyền thông Indonesia dành nhiều lời ca ngợi. Tuy nhiên, trong trận đấu tại Bogor tối 3/8, Haye và Baker đều im tiếng.

Mitchell Baker mất hút

Cao 1,96 m, mới nhập quốc tịch Indonesia hơn một tháng trước ASEAN Cup 2026 và dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 4 pha lập công, Baker được xem là chân sút số một của “Garuda”. Truyền thông Indonesia gọi anh là “sát thủ” hay “siêu tiền đạo”.

Trung phong 19 tuổi khởi đầu giải đấu đầu tiên trong màu áo Indonesia đầy ấn tượng với cú hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Campuchia hôm 27/7. Mid Block, công ty phân tích dữ liệu thể thao của Indonesia có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thậm chí đánh giá đây là “màn ra mắt ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á”.

Đến trận tiếp theo, khi Indonesia thắng Timor-Leste 3-0, Baker tiếp tục ghi bàn. Tuy nhiên, trước hàng thủ Việt Nam, tiền đạo này không còn duy trì được sự nguy hiểm.

Thom Haye và Mitchell Baker đều mờ nhạt khi Indonesia thua Việt Nam 0-3 trên sân nhà.

Sofascore chỉ chấm Baker 6,2 điểm. Cả ba cú sút của anh đều không trúng khung thành Patrik Lê Giang. Tiền đạo đang thi đấu tại một giải bán chuyên ở Mỹ bỏ lỡ hai cơ hội rõ ràng, không có đường chuyền chính xác nào bên phần sân đối phương, hai lần khống chế bóng lỗi và sáu lần mất bóng.

Baker thi đấu 82 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Màn trình diễn của anh thậm chí còn mờ nhạt hơn Nguyễn Xuân Son, người chỉ có mặt trên sân 27 phút nhưng vẫn kịp ghi bàn.

Thom Haye bị phong tỏa

Một trong những nguyên nhân khiến Baker bị cô lập là anh không nhận được đủ những đường chuyền chất lượng từ tuyến dưới, đặc biệt từ Thom Haye.

Trước trận gặp Việt Nam, tiền vệ 31 tuổi dẫn đầu danh sách kiến tạo tại ASEAN Cup 2026 với ba lần “dọn cỗ”, đều trong trận thắng Campuchia. Haye tiếp tục ghi dấu ấn bằng một bàn thắng trước Timor-Leste.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ ấy bị chặn đứng trước Việt Nam. Haye chỉ có một trong ba cú sút trúng đích, không tạo ra đường chuyền mở cơ hội nào, thất bại trong cả sáu quả tạt và để mất bóng tới 21 lần. Anh được Sofascore chấm 6,6 điểm.

HLV John Herdman bố trí Haye chơi tiền vệ phải trong sơ đồ 5-4-1. Người trực tiếp đối đầu với anh là Nguyễn Văn Vĩ, cầu thủ sau đó được trao danh hiệu hay nhất trận.

Hàng thủ Việt Nam khóa chặt hai ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Indonesia.

Một trong số ít dấu ấn đáng kể của Haye là tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng. So với Nguyễn Hải Long, người ghi một bàn, Nguyễn Hoàng Đức có hai kiến tạo hay Lê Phạm Thành Long đóng góp một kiến tạo, màn thể hiện của cựu tuyển thủ U21 Hà Lan hoàn toàn lép vế.

Văn Vĩ cùng các đồng đội đã vô hiệu hóa cả Haye lẫn Baker. Những phẩm chất từng giúp bộ đôi này nổi bật trước Campuchia và Timor-Leste gần như biến mất trong trận thua Việt Nam 0-3.

Thực tế, trước cuộc đối đầu then chốt với Việt Nam, Indonesia chỉ phải gặp hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Khi chạm trán đội bóng được Herdman nhận xét là “khó chơi nhất giải” và “được tổ chức rất tốt”, Haye cùng Baker không còn tạo ra khác biệt.

Sau những lời ca ngợi trước đó, cả số 19 lẫn số 9 đều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa của Indonesia. Tuy nhiên, trước một đối thủ có tổ chức và chất lượng cao hơn, họ không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn