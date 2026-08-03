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Thể thao

Trường hợp kỳ lạ tại ASEAN Cup 2026

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:05 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Hai cầu thủ Lào phản lưới và nhận thẻ đỏ trong hai trận liên tiếp, khiến đội nhà bị loại sớm một lượt trận tại bảng B ASEAN Cup 2026.

Phetdavanh chỉ đá hai trận và nhận hai thẻ đỏ tại ASEAN Cup 2026.

Damoth Thongkhamsavath mở tỷ số ngay phút thứ 7 trước tuyển Philippines tối 1/8. Nhưng chỉ 7 phút sau, Phetdavanh Somsanith nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng từ phía sau với Jarvey Gayoso. Số 5 của tuyển Lào đạp vào cổ chân số 9 bên phía Philippines.

Việc phải thi đấu thiếu người quá sớm khiến đội chủ nhà vỡ trận khi nhận 4 bàn thua trong phần còn lại của trận đấu. Trong đó, Viengxay Sydavong, cầu thủ được HLV Vladica Grujic tung vào sân sau khi Phetdavanh bị truất quyền thi đấu, phản lưới ở phút 52.

Đây không phải lần đầu Phetdavanh và Viengxay "báo hại" tuyển Lào tại ASEAN Cup 2026. Phút 66 trong thất bại 0-4 trước tuyển Malaysia ngày 28/7, Viengxay đốt lưới ở phút 66. Phetdavanh bị treo giò trận này do nhận thẻ đỏ ở phút 43 trong trận ra quân khi Lào thua Thái Lan 0-5 ngày 25/7. Cầu thủ 22 tuổi để lọt Yotsakon Burapha và phạm lỗi trước khi số 9 bên phía "Voi chiến" có cơ hội đối mặt thủ môn Kop Lokphathip.

Chỉ trong ba trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, tuyển Lào có hai cầu thủ liên tục nhận thẻ đỏ ngay hiệp 1 và phản lưới. Đây là trường hợp hiếm thấy của bóng đá thế giới.

Đoàn quân của Grujic bị loại sớm một lượt trận khi đứng bét bảng B với 0 điểm và hiệu số -12, cũng là đội duy nhất ở bảng này chưa có điểm nào. Với cá nhân Phetdavanh và Viengxay, đây là giải đấu đáng quên với cả hai cầu thủ này.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển Lào gặp Myanmar lúc 17h chiều 4/8. Đây là trận đấu chia tay giải đấu của thầy trò HLV Grujic.

Highlights Lào 1-4 Philippines Tối 1/8, Philippines vượt qua Lào với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026.

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Nam Giang

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