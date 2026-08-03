Thương vụ Diomande sang Real Madrid nguy cơ đổ bể

Thương vụ Yan Diomande gia nhập Real Madrid bất ngờ gặp trở ngại lớn khi FIFA phải vào cuộc giải quyết tranh chấp giữa hai công ty đại diện.

Thương vụ Diomande của Real Madrid gặp rắc rối.

Theo AS, Roc Nation đang bị công ty Maxidel kiện lên FIFA với cáo buộc vi phạm hợp đồng. Maxidel cho rằng Real Madrid đàm phán với Roc Nation để hoàn tất thương vụ, dù họ mới là đơn vị có quyền đại diện hợp pháp cho cầu thủ. Maxidel là công ty đứng sau thương vụ đưa Diomande từ Leganes sang RB Leipzig vào mùa hè năm ngoái.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Diomande chuyển sang hợp tác với Roc Nation – công ty đại diện sở hữu nhiều ngôi sao như Vinicius Junior và Endrick. Sau World Cup 2026, cầu thủ này thậm chí đến trụ sở Roc Nation tại New York trước khi Real Madrid tiến hành đàm phán với công ty này.

Theo quy định của FIFA, khi xảy ra tranh chấp về quyền đại diện, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có quyền tạm hoãn hoặc thậm chí từ chối cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) nếu vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguồn tin cho biết Real Madrid hoàn toàn không biết về tranh chấp và không phải là bên bị kiện. Đội chủ sân Santiago Bernabeu tin rằng mọi việc sẽ sớm được tháo gỡ, song trước mắt họ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ FIFA.

Một phương án đang được cân nhắc là FIFA cấp giấy phép tạm thời để Diomande có thể đăng ký thi đấu trong lúc vụ kiện liên quan đến khoản hoa hồng môi giới được xử lý.

Trên thực tế, gần như mọi điều khoản khác của thương vụ đã hoàn tất. Real Madrid và Leipzig thống nhất mức phí chuyển nhượng, phương thức thanh toán, các thủ tục giấy tờ cũng như hợp đồng cá nhân dành cho Diomande.

Đáng chú ý, Real Madrid phải chi hơn 150 triệu euro để chiêu mộ Diomande.