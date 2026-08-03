Man City giảm giá bán Rodri

Dù vẫn còn hợp đồng với Man City, tương lai của Rodri tại sân Etihad đang trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Rodri muốn đến Real Madrid.

Theo Mundo Deportivo, Man City quyết định giảm mức giá yêu cầu dành cho Rodri từ 100 triệu euro xuống còn 75 triệu euro. Đây được xem là động thái thiện chí từ phía nhà đương kim vô địch nước Anh trong bối cảnh cầu thủ sinh năm 1996 bày tỏ mong muốn trở về Tây Ban Nha để khoác áo Real.

Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng mức giá mà Man City đưa ra. Ban lãnh đạo Real được cho là chỉ chấp nhận chi khoảng 50 triệu euro cho thương vụ này. Để thu hẹp khoảng cách 25 triệu euro, đại diện La Liga sẵn sàng bổ sung các điều khoản thưởng dựa trên thành tích cá nhân cũng như tập thể của Rodri trong tương lai.

Real xem Rodri là mảnh ghép lý tưởng.

Một yếu tố quan trọng có thể tác động đến thương vụ là lập trường của chính tiền vệ người Tây Ban Nha. Rodri được cho là đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man City. Quyết định này càng làm dấy lên những đồn đoán rằng anh đang hướng toàn bộ sự tập trung vào cơ hội chuyển đến sân Bernabeu.

Rõ ràng, khoảng cách về mức phí chuyển nhượng vẫn là trở ngại lớn nhất. Nếu Real không nâng đề nghị hoặc Man City không tiếp tục hạ giá, quá trình đàm phán có thể còn kéo dài. Lợi thế duy nhất của Real là họ không có đối thủ cạnh tranh ở thương vụ này. Trước đó, PSG từng quan tâm nhưng đã bị Rodri từ chối.

Trong thời gian tới, các cuộc thương lượng giữa hai đội bóng được dự báo sẽ trở nên quyết liệt hơn khi cả ba bên đều mong muốn sớm xác định tương lai của Rodri trước khi mùa giải khởi tranh.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.