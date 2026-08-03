Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

Ít ngày sau khi hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục hứng làn sóng chỉ trích vì đăng video kêu gọi "đoàn kết thế giới".

Ông Infantino tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trên trang cá nhân, Infantino chia sẻ video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup 2026, từ màn ăn mừng chèo thuyền của tuyển Na Uy, những giọt nước mắt của Lionel Messi sau thất bại ở chung kết, đến cột mốc kỷ lục 308 bàn thắng và hơn 9 triệu người tham dự các khu vực lễ hội dành cho người hâm mộ.

Đính kèm đoạn video, người đứng đầu FIFA viết: "Đây là World Cup 2026. Chúng ta luôn đoàn kết". Trong phần thuyết minh, ông khẳng định: "Bóng đá và World Cup không chỉ là một giải đấu, mà còn là nơi gắn kết cả thế giới". Infantino thậm chí kết thúc bằng câu nói gây chú ý: "FIFA là tổ chức mang hạnh phúc đến cho nhân loại."

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực. Đáng chú ý, Infantino tắt phần bình luận, động thái được cho là nhằm tránh làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Trước đó, Chủ tịch FIFA phải rút lại dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) sau khi ý tưởng bán quyền thương mại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân bị phản đối mạnh mẽ. Thậm chí, UEFA đe dọa tẩy chay các sự kiện của FIFA để gây sức ép, buộc Infantino phải từ bỏ kế hoạch.

Theo truyền thông châu Âu, nếu dự án được thông qua, Infantino có thể đảm nhận vai trò ủy viên điều hành mới với mức thu nhập lên tới gần 1 triệu bảng mỗi tuần.

Hàng loạt tranh cãi thời gian qua cũng khiến vị thế của Infantino lung lay đáng kể trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027. Ngoài thất bại của dự án FFE, FIFA còn đối mặt nhiều chỉ trích liên quan đến các quyết định tranh cãi trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.