FIFA trả giá vì từng chống Super League?

Việc FIFA phải hủy kế hoạch lập công ty đầu tư cho World Cup trước sức ép của UEFA cho thấy quyền lực trong bóng đá thế giới đang dần thay đổi.

Chủ tịch Real Madrid suýt lật tung cả UEFA.

Từ câu chuyện này, có thể thấy FIFA đang phải trả giá cho quyết định đứng về phía UEFA để ngăn cản dự án Super League cách đây 5 năm. Nếu có cách nhìn dài hạn hơn với giải đấu ấy, FIFA có lẽ đã không rơi vào tình cảnh mất mặt như hiện nay.

Khi UEFA đủ mạnh để thách thức FIFA

Việc FIFA phải dừng kế hoạch thành lập một công ty đầu tư nhằm khai thác giá trị thương mại của World Cup được xem là thất bại đáng chú ý của Chủ tịch Gianni Infantino trong nỗ lực mở rộng nguồn thu cho tổ chức này.

Ngay khi nhận thấy FIFA muốn nắm quyền kiểm soát sâu hơn đối với World Cup, UEFA đã phản đối quyết liệt. Liên đoàn bóng đá châu Âu thậm chí được cho là phát tín hiệu sẽ cân nhắc những biện pháp mạnh nếu FIFA tiếp tục theo đuổi dự án. Sức ép lớn đến mức tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới cuối cùng phải rút lui.

Diễn biến này cho thấy vị thế ngày càng lớn của UEFA trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu. Với Champions League, EURO và hệ thống giải đấu cấp CLB có giá trị thương mại hàng đầu thế giới, UEFA đang nắm trong tay nguồn doanh thu khổng lồ cùng ảnh hưởng sâu rộng tới các liên đoàn thành viên và những CLB lớn.

UEFA không chỉ mạnh về tài chính mà còn đủ khả năng tạo ra sức ép chính trị trong các quyết sách của FIFA. Điều từng bị xem là khó xảy ra, khi một liên đoàn châu lục có thể buộc FIFA phải nhượng bộ, giờ đã trở thành hiện thực.

Florentino Perez từng dẫn đầu dự án Super League nhằm tạo đối trọng với hệ thống giải đấu của UEFA.

Từ đây, nhiều người nhớ lại cuộc đối đầu giữa UEFA và dự án European Super League năm 2021. Khi đó, một nhóm CLB hàng đầu châu Âu, đứng đầu là Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, công bố kế hoạch thành lập Super League với tham vọng xây dựng một giải đấu độc lập, cạnh tranh trực tiếp với Champions League.

Dự án nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ các tổ chức đầu tư lớn và được kỳ vọng tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới cho bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, FIFA khi ấy đã lựa chọn đứng về phía UEFA.

FIFA tuyên bố các cầu thủ tham dự Super League có thể bị cấm thi đấu ở những giải do tổ chức này quản lý, trong khi UEFA cũng đưa ra hàng loạt biện pháp cứng rắn. Khi mất đi sự công nhận từ FIFA, Super League gần như không còn tính chính danh. Nhiều CLB lần lượt rút lui và dự án nhanh chóng sụp đổ.

FIFA có bỏ lỡ cơ hội cân bằng quyền lực?

Nhìn từ những gì đang diễn ra, có thể cho rằng FIFA từng tự tay đánh mất một đồng minh tiềm năng. Nếu Super League được triển khai thành công, UEFA có lẽ sẽ không còn đủ sức gây áp lực mạnh mẽ như hiện nay.

Khi đó, quyền lực trong bóng đá thế giới có thể được phân chia theo một hướng khác. Super League tập trung phát triển bóng đá cấp CLB, trong khi FIFA tiếp tục khai thác tối đa giá trị thương mại của các giải đấu đội tuyển quốc gia, đặc biệt là World Cup.

Trong kịch bản ấy, những sáng kiến của FIFA như mở rộng World Cup, tăng số đội tham dự hay huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân có thể sẽ ít gặp phản ứng hơn. Nếu Super League sớm trở thành một phần của hệ sinh thái bóng đá, việc các quỹ đầu tư và tập đoàn lớn tham gia sâu vào lĩnh vực này cũng trở nên quen thuộc hơn.

Khi đó, những ý tưởng thương mại hóa mà FIFA theo đuổi hiện nay có thể được nhìn nhận như một xu hướng tất yếu, thay vì gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Cuộc khủng hoảng hiện tại đặt ra câu hỏi liệu FIFA có từng bỏ lỡ cơ hội cân bằng quyền lực với UEFA.

Trong tình hình hiện tại, câu hỏi đặt ra là liệu FIFA có tìm kiếm những liên minh mới để cân bằng ảnh hưởng của UEFA hay không. Nếu Super League tiếp tục được hồi sinh dưới một hình thức khác, khả năng FIFA và những người đứng sau dự án tìm được tiếng nói chung hoàn toàn có thể xảy ra.

Bởi trong bóng đá hiện đại, cũng như trong kinh doanh, không có đồng minh hay đối thủ nào tồn tại mãi mãi. Điều quyết định vẫn là lợi ích của các bên ở từng thời điểm.

Vào lúc này, một Super League hồi sinh có lẽ lại trở thành chiếc phao giúp FIFA đối trọng với quyền lực ngày càng lớn của UEFA.