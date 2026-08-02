UEFA khiến Infantino gặp rắc rối lớn

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin kêu gọi các liên đoàn châu Âu rút lại sự ủng hộ dành cho Gianni Infantino sau khi kế hoạch bán quyền sở hữu World Cup của FIFA sụp đổ.

Vị thế của Infantino đang lung lay dữ dội. Ảnh: Reuters.

Theo SunSport, UEFA không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Infantino và đang vận động các liên đoàn thành viên rút lại những lá thư ủng hộ ông trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Động thái này được xem là cú đánh mạnh nhất nhằm vào vị thế của Chủ tịch FIFA kể từ khi ông nhậm chức.

Khủng hoảng bùng phát sau đề xuất thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise để quản lý và khai thác thương mại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, đồng thời bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), buộc Infantino phải tuyên bố hủy bỏ vì dự án đã “tạo ra sự chia rẽ”.

Tuy nhiên, việc rút đề xuất không giúp xoa dịu căng thẳng. UEFA cho rằng ban lãnh đạo FIFA đã thất bại trong cam kết về tính minh bạch và chỉ trích quá trình xây dựng dự án là “mờ ám, diễn ra trong hậu trường”.

Theo nhà báo Ben Jacobs, hơn 200 liên đoàn thành viên FIFA từng ký thư ủng hộ Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, trong đó có hơn 40 liên đoàn thuộc UEFA. Ceferin hiện muốn các thành viên châu Âu thay đổi lập trường, qua đó tạo áp lực trực tiếp lên tương lai của Chủ tịch FIFA.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA khẳng định đây là chiến thắng của bóng đá thế giới nhưng nhấn mạnh quá trình khôi phục niềm tin vào FIFA mới chỉ bắt đầu. CONCACAF cũng chỉ trích FIFA không phải là doanh nghiệp tư nhân và những người điều hành phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng bóng đá.

Giới quan sát nhận định vị thế của Infantino đang lung lay dữ dội. Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng nếu cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA xuất hiện biến động lớn trong thời gian tới.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.