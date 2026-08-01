UEFA đòi truy trách nhiệm FIFA

UEFA không dừng lại sau khi FIFA rút kế hoạch đưa vốn tư nhân vào World Cup, mà yêu cầu xác định và xử lý những người đứng sau đề án.

UEFA yêu cầu FIFA xác định và buộc những người đứng sau kế hoạch FFE phải giải trình.

UEFA hoan nghênh việc FIFA từ bỏ kế hoạch bán cổ phần trong các giải đấu, bao gồm World Cup, cho giới đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu khẳng định vụ việc chưa thể khép lại bằng quyết định rút đề án.

Trong thông cáo cứng rắn được AS đăng tải ngày 1/8, UEFA yêu cầu làm rõ quá trình xây dựng FIFA Forward Enterprise (FFE), công ty dự kiến tiếp quản hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA.

“Chúng ta không thể tiếp tục với những kế hoạch bí mật, được triển khai vội vàng, do những cá nhân giấu tên xây dựng và chưa chứng minh được lợi ích cho bóng đá. Những người chịu trách nhiệm phải được xác định và buộc phải giải trình”, UEFA tuyên bố.

Đề xuất của FIFA trước đó bị toàn bộ 55 Liên đoàn thành viên UEFA phản đối. Nhiều Liên đoàn và châu lục khác sau đó cũng lên tiếng, khiến kế hoạch không còn khả năng đạt được sự đồng thuận cần thiết.

UEFA cảm ơn các CĐV, giải đấu, CLB, cầu thủ, Liên đoàn và chính trị gia đã tham gia phản đối. Theo cơ quan này, sức ép từ thế giới bóng đá đã buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải hiểu rằng “bóng đá không phải để bán”.

Tuy nhiên, UEFA cho rằng việc FIFA nhượng bộ chỉ là bước đầu. Trong những ngày tới, tổ chức này sẽ phối hợp với các Liên đoàn thành viên và những châu lục khác để rà soát toàn diện vụ việc, đồng thời tìm giải pháp ngăn kịch bản tương tự tái diễn.

“Không phương án nào nên bị loại trừ. Ban lãnh đạo FIFA hiện tại không chỉ đánh mất niềm tin của UEFA, mà còn của nhiều thành viên khác trong đại gia đình bóng đá”, thông cáo nhấn mạnh.

Việc rút đề án chưa thể khép lại cuộc khủng hoảng niềm tin giữa UEFA và ban lãnh đạo FIFA.

UEFA cũng trực tiếp nhắc lại những cam kết của Infantino khi tranh cử Chủ tịch FIFA năm 2016. Khi đó, ông tuyên bố sẽ điều hành minh bạch, cho phép các Liên đoàn tham gia sâu hơn vào hoạt động của FIFA và sử dụng nguồn tiền của tổ chức để phát triển bóng đá.

Theo UEFA, Infantino đã không thực hiện được những lời hứa này. Kế hoạch FFE bị mô tả là một thỏa thuận mập mờ, thiếu minh bạch và được chuẩn bị sau những cánh cửa đóng kín.

Tổ chức bóng đá châu Âu cũng đặt câu hỏi về cách FIFA sử dụng nguồn dự trữ hơn 5 tỷ USD . Thay vì huy động vốn bằng cách bán một phần những tài sản thương mại quan trọng nhất, UEFA cho rằng FIFA nên phân phối nguồn tiền đang nằm trong tài khoản để hỗ trợ bóng đá cơ sở tại 211 quốc gia thành viên.

UEFA sẽ làm việc với các đối tác để đề xuất cơ chế phân bổ mới thông qua chương trình FIFA Forward. Mục tiêu là đưa thêm tiền trực tiếp vào hoạt động phát triển bóng đá mà không phải đánh đổi quyền lợi thương mại của World Cup và các giải đấu lớn.

“Đây là chiến thắng của toàn bộ thế giới bóng đá, nhưng không thể là phần kết của câu chuyện. Đề xuất đã biến mất, còn nhiệm vụ khôi phục niềm tin vào FIFA mới chỉ bắt đầu”, UEFA kết luận.