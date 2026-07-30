UEFA tuyên chiến FIFA, dọa tẩy chay World Cup

UEFA cùng 55 Liên đoàn thành viên tuyên bố sẽ tẩy chay mọi giải đấu của FIFA nếu kế hoạch bán quyền sở hữu World Cup cho nhà đầu tư tư nhân không bị hủy bỏ.

UEFA chỉ trích FIFA gay gắt.

Trong tuyên bố chung đêm 30/7, UEFA nhấn mạnh toàn bộ 55 Liên đoàn thành viên "đoàn kết như một", đồng thuận tuyệt đối trong việc phản đối đề xuất của FIFA. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, World Cup không phải là một sản phẩm đầu tư hay tài sản thương mại để mua bán, mà là di sản quý giá được xây dựng qua nhiều thế hệ cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên toàn thế giới.

UEFA cũng chỉ trích gay gắt cách FIFA xây dựng và thúc đẩy đề xuất này. Theo tổ chức này, một quyết định có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai bóng đá thế giới lại được chuẩn bị trong bí mật và gần như được đưa đến giai đoạn thông qua mà không hề có quá trình tham vấn nghiêm túc với các liên đoàn thành viên.

"World Cup không phải để bán. Đây không chỉ đơn thuần là một thất bại nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, mà còn là sự từ bỏ (thoái thác) trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị gìn giữ/quản lý bóng đá thế giới", tuyên bố từ UEFA khẳng định.

UEFA đồng thời cáo buộc FIFA đang đặt các liên đoàn quốc gia trước "tối hậu thư" hoặc chấp nhận việc các nhà đầu tư tư nhân nắm quyền lợi tại những giải đấu lớn nhất hành tinh, hoặc phải đối mặt với những hậu quả. Theo UEFA, đây không phải là một quy trình dân chủ, mà là hình thức quản trị bằng sức ép và cưỡng ép.

UEFA cảnh báo nếu các nhà đầu tư bên ngoài được phép sở hữu lợi ích tại các giải đấu của FIFA, bóng đá sẽ thay đổi vĩnh viễn. Khi đó, lợi nhuận thương mại sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu, còn lịch thi đấu, thể thức giải đấu và mọi quyết định chiến lược sẽ bị chi phối bởi kỳ vọng của cổ đông thay vì lợi ích của môn thể thao.

Đề xuất của FIFA gây chấn động thế giới.

UEFA nhấn mạnh mô hình do FIFA đề xuất không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới. Theo họ, tương lai của bóng đá không thể bị quyết định bởi những tổ chức chỉ hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời lợi ích của các liên đoàn, giải đấu, CLB, cầu thủ và người hâm mộ không thể bị đặt sau lợi ích tài chính của các nhà đầu tư.

"Các thế hệ hôm nay không có quyền bán đi thứ mà họ chỉ đang được giao gìn giữ cho các thế hệ mai sau", UEFA tuyên bố.

Đáng chú ý, UEFA đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nếu FIFA không rút hoàn toàn kế hoạch và không đưa ra cam kết mang tính ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu các giải đấu cho khu vực tư nhân, toàn bộ các đội tuyển quốc gia thuộc 55 Liên đoàn thành viên UEFA sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức.

Khép lại tuyên bố, UEFA khẳng định sẽ chống lại kế hoạch bằng mọi biện pháp cần thiết. Cơ quan bóng đá châu Âu nhấn mạnh World Cup thuộc về bóng đá, thuộc về người hâm mộ và sẽ không bao giờ trở thành món hàng để mua bán.

Trước đó, FIFA đề xuất thành lập công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE), được định giá khoảng 20 tỷ USD , để quản lý các hoạt động thương mại như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và tổ chức các giải đấu.

FIFA dự định bán tối đa 20% cổ phần của đơn vị này cho các nhà đầu tư bên ngoài nhằm huy động khoảng 4,2 tỷ USD , trong khi giữ quyền kiểm soát và quyền quyết định đối với các vấn đề chuyên môn. FIFA cho biết nguồn vốn mới sẽ giúp tăng mạnh ngân sách phát triển bóng đá cho 211 Liên đoàn thành viên trên toàn thế giới.

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