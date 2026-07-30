Đội trưởng U19 Việt Nam sở hữu IELTS 7.0 có đội bóng mới

Nguyễn Quốc Khánh, hậu vệ có chứng chỉ IELTS 7.0, gia nhập CLB Ninh Bình dưới dạng cho mượn với thời hạn 3 năm.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Nguyễn Quốc Khánh vừa cập bến CLB Ninh Bình dưới dạng cho mượn từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF với thời hạn 3 năm.

Quốc Khánh tập luyện trong màu áo đội bóng cố đô tại sân Ninh Bình. Ảnh: NCBDV.

Tháng 10/2025, Quốc Khánh thi IELTS và đạt điểm trung bình 7.0/9.0, mức điểm khá cao, tương đương trình độ C1 (ngoại ngữ cao cấp) trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Trong 4 kỹ năng, cầu thủ quê Thái Nguyên nổi bật nhất ở kỹ năng nghe với số điểm 7.5. Kỹ năng đọc của Quốc Khánh được chấm 7.0 điểm. Hai kỹ năng viết và nói đạt mức 6.5.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nếu không tính các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, hiếm có cái tên nào sở hữu khả năng sử dụng tiếng Anh tốt như sản phẩm trưởng thành từ học viện PVF.

Bảng điểm IELTS của Quốc Khánh. Ảnh: NVCC.

Quốc Khánh sinh năm 2007, chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải, cao 1,8 m, nặng 75 kg, ăn tập lò PVF từ năm 2019, từng nhiều lần đeo băng đội trưởng tuyển U17, U18, U19 Việt Nam. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi có tên trong danh sách triệu tập U20 Việt Nam, tập huấn đợt 3 năm 2026, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027.

Quốc Khánh đeo băng thủ quân U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: NVCC.

Nhờ khả năng nghe và nói tiếng Anh thành thạo của mình, Quốc Khánh đôi khi phiên dịch cho HLV thể lực người Brazil, Brandi Rigato, trong nhiều đợt hội quân của các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam.

Tuyển thủ U19 Việt Nam, sở hữu IELTS 7.0 phiên dịch cho HLV nước ngoài Nguyễn Quốc Khánh phiên dịch cho HLV thể lực người Brazil, Brandi Rigato tại U19 Việt Nam. Nguồn: Trẻ PVF-CAND.

Việc gia nhập CLB Ninh Bình giúp sao mai này có lần đầu tiên chơi V.League. Mùa trước, Khánh ra mắt sân chơi chuyên nghiệp khi đầu quân cho Trẻ PVF-CAND tại giải hạng nhất. Khi còn là học viên PVF, Quốc Khánh thường được đánh giá là luôn có thái độ chuyên nghiệp và chỉn chu trong sinh hoạt, thi đấu cũng như tập luyện.