Tuyển Singapore mạnh cỡ nào?

Tuyển Singapore xem chuyến làm khách đến Việt Nam là “chung kết” của cả chặng đường nỗ lực tìm lại vị thế. Họ có cơ sở gì để ủ mưu gây sốc?

ĐT Singapore ngày càng tiến bộ. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

Tuyển Việt Nam xem Indonesia là đối trọng lớn nhất ở bảng A, rất trông chờ và đôi chút e ngại trận cầu đinh khó đoán. Nhưng trước khi giáp mặt “Bầy Rồng Komodo”, chúng ta phải giải mã “Bầy sư tử” đang trỗi dậy. Singapore đứng đầu bảng A (đá hơn chúng ta một trận) và là đối thủ không đơn giản.

Cựu vương vươn mình

Các tuyển thủ Việt Nam có lẽ vẫn nhớ như in cảm giác khó chịu ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Chúng ta hừng hực khí thế sau đại thắng Myanmar 5-0, nhưng lại không phá lưới nổi Singapore suốt thời gian chính thức. Hàng thủ gan lỳ ấy chỉ bị chịu thua sau sai lầm để bóng chạm tay trong vùng cấm. Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số phút 90+11 trước khi Nguyễn Xuân Son nhân đôi cách biệt phút 90+14.

Show diễn phòng ngự ấy là điểm nhấn trong hành trình vươn dậy của đội tuyển Singapore, sau hơn một thập kỷ gây thất vọng kể từ chức vô địch Đông Nam Á 2012.

Singapore là đội giàu truyền thống thứ hai ASEAN Cup với 4 lần vô địch, hơn Việt Nam một cúp. Nhưng chục năm qua, “Bầy Sư tử” không còn là thế lực. Họ suy yếu vì đặc thù dân cư ít, cư dân lại chuộng việc văn phòng, tài chính; ít đầu tư vào bóng đá trẻ và giải VĐQG thiếu tính cạnh tranh.

Tuyển Singapore từng thủ kiên cường, chỉ chịu thua đẳng cấp Xuân Son.

Song với nhiều nỗ lực chấn chỉnh, Singapore đang trên đà vực dậy. Ở vòng bảng hai năm trước, họ thậm chí dẫn Thái Lan 2-0, bị gỡ hòa, vẫn cầm chân “Voi Chiến” đến tận phút 90+3 rồi mới chịu thua phút bù giờ. Họ cầm hòa Malaysia 0-0 ngay tại chảo lửa Bukit Jalil, trực tiếp loại “Bầy hổ Harimau”.

Thành quả lớn nhất của cuộc tái thiết là tấm vé lịch sử dự Asian Cup 2027, lần đầu tiên vượt qua vòng loại nhờ năng lực chuyên môn (từng là chủ nhà Asian Cup 1984).

Ở góc nhìn của họ, chạm trán Việt Nam chẳng khác nào... chung kết cho chặng đường vừa qua. Vừa hồi hộp vừa háo hức. “Màn so tài với ĐKVĐ không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp mà còn là thước đo cho quá trình cải tổ và sự tiến bộ của bóng đá đảo quốc”, lời HLV trưởng Gavin Lee chia sẻ trước giải.

“Giờ là lúc Singapore phải chứng minh năng lực trước những ông lớn”, nhà báo Gabriel Tan khẳng định.

Ilhan Fandi ghi siêu phẩm ngay trận ra quân. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

Hai mũi nhọn

Cho đến nay, đây vẫn là bàn ấn tượng nhất giải: Phút 90+11 trên sân của Campuchia, Ilhan Fandi dùng nhịp khống chế gẩy quả bóng lên rồi ngả người volley như thể “bị Ibrahimovic nhập”. Bàn thắng muộn ấy “cướp” trọn vẹn 3 điểm từ xứ chùa tháp, trong ngày chủ nhà chơi không hề tệ. Họ chỉ chào thua phút rực rỡ của nhân vật đáng chú ý nhất tuyển Singapore. Ilhan là con trai thứ 3 của huyền thoại Fandi Ahmad, người từng phá lưới Việt Nam ở vòng loại World Cup 1994.

Không ngẫu nhiên mà Ilhan Fandi từng được hai ông lớn Thai League là Pathum và Buriram United chiêu mộ. Anh đang là chân sút tốt nhất của Singapore với 2 bàn, ngang Đỗ Hoàng Hên và chỉ thua Nguyễn Đình Bắc 1 bàn trên đường đua Vua phá lưới.

Trẻ trung (23 tuổi), cao ráo (1,83 m), dày người, mạnh mẽ và linh hoạt. Fandi xử lý bóng đa dạng và có thể đe dọa cả trên không lẫn mặt đất. Nguyễn Thành Chung và các đồng đội hẳn không muốn làm nền cho một siêu phẩm nào khác từ tiền đạo này.

Fandi tiếp tục tỏa sáng trước Timor-Leste. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

“Mũi nhọn” còn lại của Singapore lại ở băng ghế huấn luyện. 35 tuổi, HLV Gavin Lee thậm chí phải gọi thủ môn số một Izwan Mahbud là anh. Đây là một nhân vật thú vị: Dù chỉ nắm tạm quyền “Bầy Sư tử” sau khi Tsutomu Ogura từ chức, Lee mang đến chiến dịch vòng loại Asian Cup bất bại để được ký chính thức.

Là cựu tiền vệ, Gavin Lee sớm giải nghệ để đầu tư cho sự nghiệp huấn luyện. Anh từng là chiến lược gia trẻ nhất lịch sử Singapore Premier League khi cầm Tampines Rovers. Lee giúp “Bầy hươu” vô địch Cúp QG Singapore, hai lần á quân giải VĐQG và lần đầu dự AFC Champions League.

Trong 15 tháng làm trợ lý cho HLV Ogura ở Singapore, Lee tích cực tham gia xây dựng chiến thuật và phân tích đối thủ. Việc anh tiếp quản ghế nóng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối định hướng của đội tuyển.

Sau 10 trận cầm quân, Lee cùng Singapore thắng 7, hòa 1 và thua 2, dần hình thành lối chơi kỷ luật, chắc chắn. Sự linh hoạt là điểm xuyết nhưng từ khóa đáng chú ý nhất là “kiên cường”. Chiến lược gia này được đánh giá cao nhất ở độ điềm tĩnh, khả năng giao tiếp và quản trị con người. Anh thực sự tạo ra một tập thể đoàn kết, ăn ý.

Gavin Lee là kiến trúc sư cho thành công của Singapore. Tuyển Singapore trong hình đang tập ở sân phụ của khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

Mạnh cỡ nào?

Thay vì những mảng miếng chiến thuật, sự gắn kết ấy là điểm mạnh nhất của Singapore. Và hơn ai hết, chúng ta biết sự đồng lòng có thể mang đến điều gì, nhất là ở giải cúp ngắn ngày. 23/25 cầu thủ của họ chơi trong nước, bên cạnh trung vệ Irfan Fandi đang đá cho Port và tiền vệ Harhys Stewart khoác áo Chiangrai United ở Thái Lan.

Singapore vẫn giữ bộ khung có trải nghiệm đối đầu Việt Nam hai năm trước, tiêu biểu có tiền vệ phòng ngự Hariss Harun (35 tuổi), trung vệ Lionel Tan (29 tuổi) hay tiền đạo Shawal Anuar (35 tuổi)...

Nghe độ tuổi hẳn cũng ngờ ngợ, nhưng già cỗi hay không chưa biết, họ đã thể hiện sự già giơ trên sân Campuchia, rất bình tĩnh trước quyết tâm của chủ nhà và dìu những “Chiến binh Angkor” vào bẫy.

Singapore đang đứng đầu bảng A. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

Thực tế hai trận đầu chứng minh tính kỷ luật cao cùng tinh thần chiến đấu của Singapore. Còn xuyên suốt chặng đường hai năm qua, họ thể hiện tính bền bỉ, giỏi chịu sức ép. Đó sẽ là điểm tựa, và nếu lại trụ vững trước Việt Nam như phần lớn lượt đi hai năm trước, Singapore có quyền hi vọng vào khoảnh khắc hồi mã thương.

Cả hai bàn trước Timor-Leste đều đến từ những đường tạt. Một là pha di chuyển khôn khéo, đón bóng của Ilhan Fandi; còn lại là pha gõ đầu của Song Ui-young từ quả tạt rất cuộn của Kyoga Nakamura.

Singapore vẫn giữ “truyền thống” tạt cánh đánh đầu đơn giản nhưng hiệu quả với nhiều cầu thủ cao lớn, giỏi tranh chấp trên không như Irfan Fandi (1,89 m), Jacob Mahler (sinh ra ở Đan Mạch, 1,85 m), Stewart (1,85 m), Tan (1,84 m)... Chưa kể, sở trường ấy giờ được nâng cấp bởi khả năng dứt điểm đa dạng của Ilhan Fandi.

Nakamura từng sút xa tung lưới tuyển Việt Nam.

Song song đó, các tiền vệ nhập tịch từ Đông Á đóng vai trò làm mềm lối chơi. Nhiều người còn nhớ cú sút xa tung lưới Nguyễn Đình Triệu của Nakamura hai năm trước. Chỉ một khắc chần chừ trong khâu pressing của Châu Ngọc Quang và Bùi Tiến Dũng, tuyển Việt Nam đã phải trả giá.

Nakamura từng khoác áo U18 Nhật Bản, Song thì có kinh nghiệm phong phú cấp CLB Đông Nam Á (từng chơi ở Singapore, Indonesia và Thái Lan). Không thể xem nhẹ những “quả mìn ẩn” này.

Vẫn không thành vấn đề!

Tôn trọng đối thủ nhưng nhà ĐKVĐ vẫn vượt trội hơn nhiều mặt. Và dù cẩn trọng là cần thiết, thầy trò ông Kim Sang-sik sẵn sàng hướng đến chiến thắng thuyết phục hơn so với hai năm trước.

Sức vóc hàng thủ lẫn hàng công Việt Nam giờ chẳng kém gì Singapore. Chúng ta không những tự tin chống đỡ mà còn sẵn sàng dĩ độc trị độc, hạ người Singapore bằng bóng bổng, bóng chết.

Nhóm trụ cột của Singapore giàu kinh nghiệm nhưng rõ ràng, tốc độ là điểm yếu chí tử. Họ cũng không được đánh giá cao về kỹ thuật và các pha dàn xếp trung lộ, dẫn đến tấn công biên gần như là điểm mạnh duy nhất.

Chính tờ Berita Harian của Singapore thừa nhận, việc chỉ sở hữu một vũ khí chủ lực rất dễ khiến họ bị bắt bài. “Bầy Sư tử” cũng có thói quen xấu nhập cuộc chậm, sẽ không bất ngờ nếu thầy Kim xua quân đánh phủ đầu!

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước thềm lượt trận ngày 31/7. Đồ họa: ASEAN UTD FC.

Highlights Singapore 2-0 Timor-Leste Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

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