Lê Giang Patrik: VFF kháng cáo FIFA để tôi khoác áo tuyển Việt Nam

Lê Giang Patrik tiết lộ về những khó khăn trong việc xin quốc tịch Việt Nam và hai nhân vật gỡ nút thắt cuối cùng trong hành trình đầy gian nan này.

Lê Giang Patrik trong màu áo tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên trước thềm ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Lê Giang Patrik kể lại diễn biến của màn "lội ngược dòng" không tưởng ở "phút 90+" và hai ân nhân giúp anh thoát lệnh cấm của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) rồi có quốc tịch Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với trang sport.sk (Slovakia).

Thủ thành 33 tuổi cũng bộc bạch về việc nhiều người Slovakia không coi trọng bóng đá Việt Nam, những khó khăn anh gặp phải khi chơi bóng ở V.League như mất vài kg cân nặng mỗi trận, cuộc nói chuyện đầu tiên cùng HLV Kim Sang-sik, tình yêu bóng đá của người Việt và cuộc sống tại TP.HCM.

Suýt vĩnh viễn không thể khoác áo tuyển Việt Nam

- Anh đã ra mắt tuyển Việt Nam (trong trận giao hữu với tuyển Myanmar trên sân Thái Nguyên tối 18/7). Đó là chiến thắng 4-0 và trận đấu giữ sạch lưới. Anh hẳn phải thấy hài lòng lắm?

- Thật khó tả. Tôi đã chờ ngày này hơn ba năm rưỡi (từ khi bắt đầu chơi bóng tại V.League mùa 2023 tại CLB Công an Hà Nội - PV), thực ra là từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam (về quê bố thử việc năm 2008 trong màu áo U22 Việt Nam nhưng thất bại, bị hai CLB Navibank Sài Gòn cũng như Hà Nội ACB từ chối và phải quay về Slovakia - PV).

Ngày ấy, tôi lên máy bay với mục tiêu rõ ràng: xây dựng điều gì đó lớn lao và bắt đầu lại từ đầu. Tôi gần như thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Sau thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có quốc tịch Việt Nam. Trước trận đấu với tuyển Myanmar, tôi nhớ lại toàn bộ hành trình ấy. Đó là dòng cảm xúc mãnh liệt.

- Khi đứng trên sân, anh có nhớ tới bố mình (ông Lê Nam Giang, người Hà Nội)?

- Tất nhiên. Tôi nghĩ về mọi thành viên trong gia đình và những người thân yêu, những người luôn bên cạnh, ủng hộ tôi trong suốt hành trình này. Những suy nghĩ về gia đình, người thân luôn hiện hữu mỗi khi quốc ca Việt Nam vang lên ở các trận đấu mà tôi góp mặt.

Lê Giang Patrik (số 1) hát quốc ca cùng các đồng đội trước trận tuyển Việt Nam thắng 7-0 Timor-Leste thuộc lượt một bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Ảnh: FBNV.

- Khi còn trẻ, anh chơi cho các cấp độ đội tuyển trẻ Slovakia (U19 và U21). Cảm giác thế nào khi nghe và hát bài quốc ca hoàn toàn khác ở một trận đấu quốc tế?

- Có sự khác nhau, nhưng không xa lạ. Ở Việt Nam, việc hát quốc ca trước mỗi trận đấu tại giải vô địch quốc gia là truyền thống. Tôi từ lâu đã thuộc quốc ca Việt Nam. Giờ đây, tôi chính thức là công dân Việt Nam.

Tôi tự hào vì mang trong mình dòng máu Việt, nhưng cũng không bao giờ quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi cũng tự hào là người Slovakia, nhưng hiện tại, tôi đang cống hiến cho tuyển Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hãnh diện và vinh dự.

Những khoảnh khắc trong màu áo tuyển Việt Nam rất đặc biệt. Khi đứng trên sân, tôi hoàn toàn nhận thức được niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, rằng tôi đang đại diện cho đất nước với hơn 100 triệu dân.

- Việc có hộ chiếu và quốc tịch Việt Nam là thử thách rất khó khăn. Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ không thể vượt qua những thử thách ấy?

- Tôi không biết mình từng đối mặt thử thách nào khó khăn hơn thế trong đời hay chưa. Mức độ phức tạp của quá trình này khiến đôi khi tôi kiệt sức và có cảm giác như không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Nhưng tôi tin vào vũ trụ và một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Tôi tin nếu mình thực sự khát khao và không bỏ cuộc, sẽ luôn có giải pháp. Tôi luôn mơ về ngày có quốc tịch Việt Nam. Đó là mục tiêu lớn của tôi. Bây giờ, tôi đang sống với giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Sau 3 năm, cuối cùng tôi cũng có quốc tịch theo diện ngoại lệ. HLV Kim lập tức gọi điện cho tôi. Ông ấy đã chờ tôi hơn hai năm. Trong thời gian ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc. Vì chưa từng ra sân trong màu áo tuyển Slovakia, tôi tin mình đã đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng một vấn đề khác đột nhiên xuất hiện.

- Một vấn đề khác?

- Khi lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam, tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, tôi còn thiếu một loại giấy tờ cuối cùng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã liên hệ với Hiệp hội Bóng đá Slovakia (SFZ) vì cần giấy chuyển nhượng chính thức từ hiệp hội của tôi. Mỗi cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có đúng một lần thay đổi đội tuyển quốc gia.

Tôi tưởng mọi chuyện đều ổn về pháp lý, nhưng lại vướng luật của FIFA. Theo luật, trận đấu cuối cùng của tôi cho U21 Slovakia phải diễn ra khi tôi dưới 21 tuổi. Trong lần gần nhất khoác áo U21 Slovakia, tôi 21 tuổi 2 tháng. Đột nhiên, vấn đề lớn nảy sinh và tôi phải đối mặt nguy cơ không bao giờ có thể ra sân cho tuyển Việt Nam. Tôi sốc hoàn toàn.

Lê Giang Patrik trong màu áo U21 Slovakia năm 2013.

- Cuối cùng, vấn đề được giải quyết thế nào?

- Tôi lập tức liên hệ với các luật sư của mình là Marketa Haindlova và Jakub Porsch thuộc Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá CH Czech (CAFH). Nếu không có hai luật sư này, tôi không bao giờ có thể khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi mãi mãi biết ơn họ.

Các luật sự lập tức kiểm tra kỹ lưỡng các điều lệ của FIFA, gồm cả những sự sửa đổi mới nhất. Họ đã tìm ra giải pháp khi phát hiện ra một điều luật được áp dụng từ năm 2020: Nếu trận đấu cuối cùng của cầu thủ cho đội tuyển nào từ cấp độ U21 trở xuống diễn ra trước ngày áp dụng luật mới, thì luật cũ, cụ thể hơn là giới hạn độ tuổi cũ không có hiệu lực.

Trận đấu cuối cùng của tôi cho U21 Slovakia diễn ra cách đây 13 năm, điều luật mới này đã cứu tôi. Dưới danh nghĩa VFF, chúng tôi lập tức gửi đơn kháng cáo lên FIFA và được chấp thuận.

Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi đang ngồi trên xe buýt và điện thoại reo, Chủ tịch CLB Công an TP.HCM gọi, nói FIFA đã chấp thuận đơn kháng cáo. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt.

Nhiều người Slovakia hỏi tôi có cần đeo găng tay thủ môn khi bắt ở V.League không.

- Nghĩ lại về những biến cố ấy, hẳn việc được thi đấu trước các khán giả Việt Nam là trải nghiệm rất tuyệt vời?

- Đó là cảm xúc mãnh liệt. Tôi rất mong trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi càng kỳ vọng hơn khi đó là trận giao hữu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026 và 22.000 khán giả đã tới sân cũng như vé được bán hết. Một trải nghiệm tuyệt vời!

Ở Slovakia, người hâm mộ có lẽ khó có thể hình dung nổi sự cuồng nhiệt của bóng đá Đông Nam Á. Ở đây, bóng đá là môn thể thao số một. Khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, đường phố tắc cứng đến mức gần như không thể di chuyển. Người Việt Nam rất yêu nước.

- Tại Việt Nam, anh trở thành ngôi sao hàng đầu, được bầu chọn là thủ môn hay nhất cũng như nằm trong top 3 cầu thủ nước ngoài tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. V.League có thể so sánh được với giải vô địch quốc gia Slovakia không?

- Tôi vẫn nhớ phản ứng của một số người Slovakia khi rời khỏi đây. Họ hỏi tôi có cần đeo găng tay thủ môn khi thi đấu ở V.League không, ý muốn ám chỉ trình độ bóng đá Việt Nam quá thấp. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

V.League là giải đấu khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực rất tốt. Tôi cũng ngạc nhiên về kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu và sự kỷ luật của họ. Bạn không cần phải yêu cầu các cầu thủ Việt nỗ lực hơn trong tập luyện, vì sự cố gắng đã ăn sâu vào máu thịt của họ. Theo tôi, sự chăm chỉ đến mức phi thường ấy đã được khắc ghi trong ADN của người Việt.

Việc lọt top 3 cầu thủ nước ngoài hay nhất năm 2025 là vinh dự lớn với tôi. Mọi người có lẽ đều hiểu trong những cuộc cạnh tranh cá nhân, thủ môn thường gặp bất lợi so với các vị trí khác. Hai cầu thủ còn lại trong top 3 là hai tiền đạo Brazil và đến từ CLB vô địch V.League 2025/26.

Top 3 cầu thủ nước ngoài hay nhất Việt Nam năm 2025, khi ấy, Lê Giang Patrik vẫn thi đấu với tư cách cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch. Đồ họa: FPT Play.

- Vì sao các cầu thủ châu Âu khó thành công ở Việt Nam?

- Vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng chơi bóng của họ, mà còn ở khả năng thích nghi. Việt Nam đã chào đón nhiều cầu thủ nổi tiếng từng thi đấu ở Bundesliga (Đức) hoặc các giải đấu hàng đầu nước Pháp. Nhưng chỉ sau khoảng hai tháng, họ rời đi vì không thể thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam.

Văn hóa và tư duy ở đây khác biệt hoàn toàn. Nếu các cầu thủ bản địa thấy bạn không chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ mất chỗ đứng. Các cầu thủ Việt không chấp nhận những người lười biếng.

- Trở ngại lớn nhất anh gặp phải khi đến châu Á?

- Chắc chắn là ngôn ngữ và khí hậu. Đó là những rào cản lớn nhất. Nhiệt độ khoảng 40 độ C là một chuyện, nhưng độ ẩm cao mới là thử thách thực sự. Tôi thường giảm tới vài kg trong một trận đấu ở Việt Nam và tại đây, đó là điều hoàn toàn bình thường. Tôi quen với nó rồi, nhưng cơ thể tôi luôn bị thử thách một cách khủng khiếp mỗi khi thi đấu.

Tuy nhiên, điều kiện ở Việt Nam đã nâng lối sống và khả năng hồi phục của tôi lên tầm cao mới. Đó là những bài học rất lớn với tôi. Những gì 3 năm rưỡi ở Việt Nam mang lại cho tôi, ở châu Âu 30 năm cũng không có.

Tôi bị đẩy khỏi vùng an toàn của mình và phải tự xoay xở mọi thứ. Khoảng 5, 6 tháng đầu tiên tại Việt Nam là giai đoạn khó khăn nhất đời tôi. Mọi thứ như sụp đổ khi tôi chuyển đến TP.HCM, thành phố lớn và đông dân nhất Việt Nam với 14 triệu người.

Lê Giang Patrik trong màu áo CLB Công an TP.HCM mùa 2025/26, mùa thứ 4 anh chơi bóng tại Việt Nam. Ảnh: FBNV.

"Tôi xúc động ngay lần đầu nói chuyện với HLV Kim"

- Mục tiêu sắp tới của tuyển Việt Nam là gì? Liệu đội tuyển của anh có thể dự World Cup?

- Năm nay, tuyển Việt Nam đã thành công khi giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu có sự góp mặt của các đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia. Đây là giải vô địch châu Á, giống EURO ở châu Âu.

Nhưng đỉnh cao thế giới và ước mơ của mọi người Việt là World Cup 2030. Nếu FIFA chính thức nâng số đội dự World Cup lên 64, cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển ở châu Á sẽ tăng vọt. Nhưng năm 2030 vẫn còn xa và tôi chưa muốn tập trung vào nó. Tôi muốn sống ở hiện tại.

- Những đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 là tuyển Singapore, Timor-Leste, Campuchia và Indonesia. Có vẻ khá dễ chơi. Nhưng đội tuyển của anh bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, áp lực chắc hẳn rất lớn?

- Chúng tôi là đương kim vô địch và ít người biết tuyển Việt Nam chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu này. Giờ đây, chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Áp lực từ hơn 100 triệu người dân và dư luận là những thử thách. Tuyển Việt Nam phải giữ bình tĩnh.

Hơn nữa, chúng tôi còn chung bảng với tuyển Indonesia, tập thể có rất nhiều cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Tuyển Việt Nam còn lịch thi đấu dày đặc phía trước và lịch trình di chuyển liên tục khắp Đông Nam Á. Tâm điểm cùng vòng bảng với tuyển Việt Nam là trận gặp tuyển Indonesia.

Gần đây, tôi mới nhận ra rằng tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup - PV) trong lần đầu tôi đến đây năm 2008. Khi ấy, bạn không thể đi lại trong thành phố vì quá đông người. Nhiều năm sau, tôi cũng đang dự giải đấu này. Đó là sự trùng hợp thú vị.

Từ trái sang phải: Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik trong màu áo Vlasim năm 2016.

- Không nhiều đội tuyển châu Á cùng lúc có nhiều thủ môn chất lượng. Anh đang cạnh tranh với ai để giành suất bắt chính?

- Bóng đá Việt Nam đang có những thủ thành rất giỏi. Tôi cũng không phải thủ môn Việt kiều châu Âu duy nhất. Nhiều năm qua, tuyển Việt Nam có Đặng Văn Lâm (gốc Nga) và Nguyễn Filip (gốc CH Czech), người tôi biết rất rõ khi anh ấy còn ở châu Âu. Chúng tôi thậm chí từng là đồng đội ở CLB Vlasim (CH Czech).

Hơn hai năm qua, HLV Kim theo dõi sát sao tôi. Vì vậy, tôi liên tục phải duy trì phong độ và khẳng định phẩm chất của mình để giữ sự quan tâm của ông ấy dành cho mình. Mùa trước, tôi tận dụng mọi phút giây trên sân cỏ để làm điều đó.

Ngay trong lần gặp đầu tiên, HLV Kim gọi tôi vào phòng và nói: "Tôi hiểu rất rõ việc không phải tự nhiên mà cậu đeo băng đội trưởng CLB TP.HCM (mùa 2023/24 và 2024/25 - PV)". Lời nói của ông ấy làm tôi rất xúc động.

- Hiện tại, anh đã có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt chưa?

- Tôi từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi trả lời vài câu bằng tiếng Việt lúc được phỏng vấn trên truyền hình. Các đoạn video đó lập tức tràn ngập mạng xã hội.

Tôi đã học được các chỉ đạo quan trọng trên sân bằng tiếng Việt. Ở CLB, tôi có một đồng đội người Brazil không biết tiếng Anh. Để có thể giao tiếp với anh ấy, tôi học thêm các từ vựng tiếng Bồ Đào Nha cơ bản về bóng đá. Đôi khi trong một trận đấu, tôi sử dụng ba ngôn ngữ: Anh, Việt và Bồ Đào Nha.

"Tôi cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam"

- Anh đã nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi giải nghệ chưa? Anh có định trở về Slovakia không?

- Tôi đã cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam rồi. TP.HCM thật tuyệt vời, sôi động. Nơi đây mang đến vô vàn cơ hội và tương lai tươi sáng cho cuộc sống của tôi.

Sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, tôi muốn tiếp tục gắn bó với thể thao. Tôi đã ấp ủ giấc mơ lớn từ lâu. Tôi muốn xây dựng một trung tâm giáo dục toàn diện cho trẻ em và kết nối nó với quỹ từ thiện Step by Step của tôi. Tôi muốn giúp đỡ trẻ em, từ những đứa trẻ mồ côi cho tới khuyết tật. Tôi muốn tạo ra hệ thống học bổng cho những đứa trẻ không may mắn.

- Điều đó có làm bạn nhớ về tuổi thơ của mình tại Slovakia?

- Tôi là một cậu bé rất bình thường tới từ Fiľakovo (thị trấn thuộc thành phố Banska Bystrica, miền nam trung tâm Slovakia - PV), nhưng tôi muốn mọi người biết rằng mỗi chúng ta đều đặc biệt. Mỗi người đều có sức mạnh tiềm ẩn. Chúng ta có thể biến nó thành động lực sống và chinh phục những thành công.

Tôi nhớ rất rõ những ngày bé của mình. Tôi chưa bao giờ là tài năng bóng đá số một trong những đội bóng tôi từng chơi thuở ấu thơ. Có rất nhiều cậu bé tài năng hơn đã lớn lên xung quanh tôi. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không có môi trường gia đình phù hợp, sự hỗ trợ và những yếu tố thuận lợi khác.

Tôi rất may mắn vì luôn được gia đình ủng hộ và tin tưởng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh trai (Emil Lê Giang, cầu thủ từng thử việc thất bại tại CLB Navibank Sài Gòn và CLB Hà Nội rồi phải rời Việt Nam năm 2012), hình mẫu đầu tiên và cũng là tuyệt vời nhất của tôi. Nhờ anh ấy, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào ước mơ của mình.

Không phải ai cũng may mắn như vậy. Tôi hiểu chúng ta không thể đào tạo 1.000 vận động viên chuyên nghiệp từ 1.000 đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chắc chắn chúng ta có thể tạo nên 1.000 nhà lãnh đạo xuất sắc với những giá trị sống đúng đắn, những người sẽ thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào khi trưởng thành.

- Câu hỏi cuối cùng: Anh có cảm thấy nhớ halushi (món bánh bao nhân khoai tây, phô mai cừu và thịt xông khói truyền thống của Slovakia - PV) hay những món ăn nhà làm khi ở một thành phố châu Á?

- Có. Mỗi năm, tôi bay về Slovakia một lần và rất thích được thưởng thức những món ăn đó. Khi ở Việt Nam, tôi nhớ gia đình, những người bạn thân và dãy núi Tatra. Bất cứ khi nào tôi về nhà ở Slovakia và có nhiều thời gian rảnh, tôi luôn muốn đi leo núi.

Nhưng sức hút của Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Mọi người Slovakia tôi biết khi đến Việt Nam và ở lại hơn hai tuần đều nói với tôi rằng họ không muốn trở lại Slovakia nữa. Tất cả đều muốn ở lại Việt Nam.

Việt Nam là đất nước sẽ khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trước hết, bạn phải thực sự hiểu rõ về quốc gia này. Người dân Việt Nam rất thân thiện, nhưng luôn đòi hỏi sự nỗ lực tối đa trong công việc.

Tôi và anh trai đã có tuổi thơ rất thú vị cũng như đa văn hóa. Chúng tôi không chỉ được định hình bởi những giá trị châu Âu cổ điển từ mẹ, mà còn bởi sự nghiêm khắc, tôn trọng và trung thực đặc trưng châu Á từ phía cha. Tất cả những phẩm chất ấy đã thấm vào máu thịt của tôi. Nhờ vậy, tôi có ngày hôm nay.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn