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Thể thao

Thông điệp của Mbappe khi Zidane dẫn dắt tuyển Pháp

  • Thứ tư, 29/7/2026 11:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi Zinedine Zidane chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp, Kylian Mbappe đã gửi lời chào đón nồng nhiệt tới ông thầy mới trên trang cá nhân.

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Mbappe chào đón Zidane. Ảnh: Instagram

Trên trang Instagram cá nhân, thủ quân "Les Bleus" chia sẻ hình ảnh của Liên đoàn Bóng đá Pháp kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Chào mừng về nhà". Động thái này thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của ngôi sao sinh năm 1998 đối với thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Quyết định bổ nhiệm Zidane được công bố chính thức vào ngày 28/7, khép lại nhiều tháng chờ đợi và đồn đoán về người kế nhiệm Didier Deschamps. Việc ông dẫn dắt "Gà trống Gaulois" diễn ra 5 năm sau khi nhà cầm quân 54 tuổi rời Real Madrid.

Sự xuất hiện của chiến lược gia sinh năm 1972 được kỳ vọng mang lại luồng gió mới cho đội tuyển quốc gia sau một kỷ nguyên dài gắn liền với Deschamps. Thông điệp của Mbappe không chỉ là lời chào xã giao mà còn cho thấy thái độ hào hứng trong nội bộ giới tuyển thủ Pháp.

Với tư cách là đội trưởng, việc ngôi sao mang áo số 10 công khai chào đón Zidane, người vốn là thần tượng của anh, được xem là tín hiệu tích cực cho khởi đầu của một triều đại mới.

Hiện tại, giới chuyên môn và người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào những kế hoạch đầu tiên của Zidane trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới. Với sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết từ các trụ cột như Mbappe, tuyển Pháp đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.

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Huy Trưởng

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