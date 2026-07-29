Tranh cãi quanh tiền thưởng World Cup

Tiền thưởng từ chức vô địch FIFA World Cup 2026 của Tây Ban Nha thấp hơn rất nhiều so với số tiền Chelsea bỏ túi khi đăng quang FIFA Club World Cup 2025.

Tiền thưởng World Cup 2026 gây tranh luận. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu được công bố, Chelsea nhận tới 120 triệu USD sau khi vô địch FIFA Club World Cup 2025. Con số này cao hơn đáng kể so với 50 triệu USD mà tuyển Tây Ban Nha nhận được khi đăng quang FIFA World Cup 2026, giải đấu danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia.

Sự chênh lệch lên tới 70 triệu USD khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tiêu chí phân bổ tiền thưởng của FIFA, đơn vị tổ chức cả hai giải đấu. World Cup vốn được xem là đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất hành tinh và chỉ diễn ra bốn năm một lần. Tuy nhiên, mức thưởng dành cho nhà vô địch lại thấp hơn đáng kể so với giải đấu cấp CLB.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng FIFA đang ưu tiên phát triển FIFA Club World Cup bằng cách xây dựng quỹ tiền thưởng hấp dẫn nhằm thu hút các đội bóng hàng đầu, đồng thời gia tăng giá trị thương mại của giải đấu.

Chelsea bỏ túi hơn 100 triệu USD sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng World Cup mới là sân chơi mang ý nghĩa lịch sử và có giá trị chuyên môn cao nhất, vì vậy xứng đáng nhận mức tiền thưởng lớn hơn.

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm nhận định việc so sánh hai giải đấu là chưa hoàn toàn hợp lý. Tiền thưởng tại FIFA Club World Cup được chia cho các CLB, những đơn vị phải gánh chi phí vận hành, trả lương cầu thủ và đầu tư cơ sở vật chất. Trong khi đó, tiền thưởng World Cup được phân bổ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia với cơ chế sử dụng khác nhau.

Chính sự chênh lệch lớn giữa hai khoản tiền thưởng đang trở thành chủ đề gây tranh luận, đồng thời tạo thêm áp lực để FIFA giải thích rõ hơn về chiến lược tài chính cũng như cách phân bổ doanh thu giữa hai giải đấu quan trọng nhất mà tổ chức này quản lý.

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