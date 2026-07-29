Đội sở hữu nhiều 'bom tấn' 100 triệu euro nhất lịch sử

Chelsea khẳng định vị thế là một trong những CLB chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Morgan Rogers (phải) là "bom tấn" đáng chú ý ở Premier League mùa tới.

Theo Transfermarkt, đội chủ sân Stamford Bridge thực hiện tổng cộng 5 thương vụ vượt mốc 100 triệu euro. Người đầu tiên gia nhập CLB với mức phí đúng 100 triệu euro là Kai Havertz từ Bayer Leverkusen. Sau đó, Chelsea lần lượt "phá két" để đưa về Romelu Lukaku (113 triệu euro), Moises Caicedo (116 triệu euro), Enzo Fernandez (121 triệu euro) và mới nhất là Morgan Rogers (138 triệu euro).

Tuy nhiên, chỉ 3 trong số 5 gương mặt này còn góp mặt trong đội hình hiện tại, gồm Caicedo, Enzo và Rogers. Chelsea đã bán Havertz cho Arsenal vào tháng 7/2023 với giá 75 triệu euro. Một năm sau đó, "The Blues" tiếp tục chịu lỗ khi thanh lý Lukaku cho Napoli với giá 30,7 triệu euro.

Enzo và Caicedo đều là trụ cột của Chelsea hiện tại.

Xếp ngay sau Chelsea là hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Mỗi đội sở hữu 3 bản hợp đồng trị giá trên 100 triệu euro. Đáng chú ý, thương vụ Ousmane Dembele gia nhập Barcelona từ Dortmund với mức phí 148 triệu euro vẫn nằm trong nhóm những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Liverpool, Manchester City và Paris Saint-Germain cùng có 2 cầu thủ được chiêu mộ với mức phí vượt 100 triệu euro. Đây đều là những đội bóng thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu châu Âu về sức mạnh tài chính cũng như thành tích trên sân cỏ.

Ở nhóm còn lại, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus và Tottenham đều mới chỉ một lần chi hơn 100 triệu euro để mang về một tân binh.

Đáng chú ý, Bundesliga hiện là giải duy nhất trong top 5 châu Âu chưa có bất kỳ CLB nào từng chi từ 100 triệu euro trở lên cho một cầu thủ. Điều này phản ánh sự khác biệt trong chiến lược chuyển nhượng của các đội bóng Đức, vốn ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ và duy trì sự cân bằng tài chính thay vì chạy đua mua sắm bằng những khoản phí khổng lồ.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.