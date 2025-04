Giáo hoàng Francis coi bóng đá là 'môn thể thao đẹp nhất thế giới'

Ngừng phát hành bộ sách thiếu nhi sai lệch

0

Công ty sách Skids cho biết ngừng phát hành bộ sách thiếu nhi "Bộ câu đố cho trẻ mầm non" của tác giả Huệ An, do trong sách có nhiều thông tin sai lệch.